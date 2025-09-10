Nissan: Οι μικρές λεπτομέρειες του ηλεκτρικού Leaf που κάνουν τη μεγάλη διαφορά

Η δεύτερη γενιά του αμιγώς ηλεκτρικού Nissan LEAF, απέχει σχεδιαστικά αλλά και μηχανικά, απέχει παρασάγγας από την πρώτη γενιά και αυτό γίνεται από την πρώτη ματιά εμφανές.

Ωστόσο, πέρα από τη γενική εικόνα ενός καλοσχεδιασμένου μοντέλου, υπάρχουν λεπτομέρειες που αφενός αναδεικνύουν τη δουλειά των σχεδιαστών και αφετέρου τη συνεργασία τους με τους μηχανικούς, προκειμένου να παρουσιάσουν ένα άκρως αεροδυναμικό σύνολο.

Μάλιστα, οι μηχανικοί αξιοποίησαν 15 χρόνια πραγματικής εμπειρίας και πάνω από 28 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα στο δρόμο –από την κυκλοφορία του πρώτου LEAF- για να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα και την αυτονομία του.

Ένα μαύρο στοιχείο στη μάσκα, από τη μια πλευρά στην άλλη, δείχνει σαν να σου χαμογελά το LEAF, ενώ οι αναδυόμενες λαβές είναι σαν να σε καλωσορίζουν. Στο πίσω μέρος, οι τρισδιάστατοι προβολείς δημιουργούν ένα μοναδικό εφέ σε κόκκινο χρώμα.

Για όσους δεν γνωρίζουν ιαπωνικά, η λέξη Nissan προέρχεται από το «ni» και «san», που σημαίνουν οι αριθμοί 2 και 3 και αυτό το μοτίβο υπάρχει στη θύρα φόρτισης, στις ζάντες, στους πίσω προβολείς και σε διάφορα άλλα διακοσμητικά στοιχεία του εσωτερικού.

Στη βελτίωση της αεροδυναμική συμβάλλει η γραμμή που διατρέχει το μπροστινό μέρος πίσω από το φωτιζόμενο έμβλημα Nissan. Κατευθύνει τη ροή του αέρα πάνω και κάτω από το αμάξωμα και αν βρισκόταν λίγο ψηλότερα, τότε η αυτονομία κίνησης του αυτοκινήτου θα μειωνόταν έως και κατά 16 χιλιόμετρα.

Επίσης, η Nissan εισάγει για πρώτη φορά πανοραμική σκιάζουσα οροφή, η οποία χάρη στη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, τα ιόντα ανάμεσα στα στρώματα γυαλιού τη μεταβάλλουν από διάφανη σε σκουρόχρωμη κι έτσι μειώνεται η θερμότητα τις ζεστές μέρες, ενώ χρησιμοποιείται λιγότερο ο κλιματισμός που καταναλώνει ενέργειας.

Οι σχεδιαστές εμπνεύστηκαν από σύννεφα και εφάρμοσαν τις ιδέες τους σε εσωτερικές επιφάνειες, όπως η κεντρική κονσόλα, ενώ οι οδηγοί μπορούν να προσαρμόσουν τον εσωτερικό ατμοσφαιρικό φωτισμό, ανάλογα με τη διάθεσή τους, επιλέγοντας ανάμεσα σε 64 διαφορετικές αποχρώσεις, με πέντε προεπιλογές.