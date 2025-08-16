Nissan Qashqai e-POWER: Με αυτονομία όσο ενός πετρελαιοκίνητου και αίσθηση ηλεκτρικού

Οδηγώντας δύο οχήματα Qashqai e-POWER επί 18 ώρες σε διάστημα δύο ημερών, σε ένα εμβληματικό ταξίδι από το Land’s End μέχρι το John O’ Groats, οι ειδικοί του Nissan Technical Centre Europe στο Cranfield, Bedfordshire, κάλυψαν όλο το μήκος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δηλαδή, οδήγησαν 1.347 χιλιόμετρα χρησιμοποιώντας μόνο ένα ρεζερβουάρ βενζίνης, με 160 χιλιόμετρα καυσίμου να περισσεύουν στη γραμμή τερματισμού.

Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώθηκε η καλύτερη οικονομία καυσίμου στην κατηγορία του, με 3,76 λίτρα στα 100 χλμ.

Το μοναδικό σύστημα e-POWER, που προσφέρει ομαλότητα στην οδήγηση όπως ένα ηλεκτρικό EV, ξεπερνά την απόδοση της δοκιμής ντίζελ του 2007, όταν το αρχικό Qashqai 1.5dCi Diesel ολοκλήρωσε την ίδια διαδρομή με μέση κατανάλωση 4,2 λίτρα/100χλμ.

Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα και με την τελευταία και καλύτερη ηλεκτροκίνητη τεχνολογία της Nissan, το Qashqai ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά στην πρόκληση, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή με μικρότερο ρεζερβουάρ καυσίμου κατά 10 λίτρα!

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά, το σύστημα Qashqai e-POWER 3ης γενιάς χρησιμοποιεί έναν βενζινοκινητήρα turbo 1.5lt αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί έναν ηλεκτροκινητήρα που κινεί τους τροχούς. Αυτό σημαίνει ότι οι τροχοί κινούνται μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, παρέχοντας άμεση ροπή, ομαλή επιτάχυνση και πιο αθόρυβη οδήγηση. Κι όλα αυτά χωρίς το αυτοκίνητο να φορτίζεται από πρίζα.

Το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης e-POWER 5 σε 1, ενσωματώνει βασικά εξαρτήματα, όπως τον ηλεκτροκινητήρα, τη γεννήτρια, τον μετατροπέα, τον αυξητή και τον μειωτήρα, σε έναν εντελώς νέο, επανασχεδιασμένο κινητήρα. Υιοθετεί επίσης τη φιλοσοφία καύσης STARC της Nissan, η οποία έχει αυξήσει τη θερμική απόδοση στο 42% – ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο – σταθεροποιώντας την καύση εντός του κυλίνδρου, η οποία επιτρέπει στον κινητήρα να λειτουργεί πιο αθόρυβα και αποτελεσματικά σε χαμηλότερες ταχύτητες.

Σημειώνω ότι το Qashqai εξοπλισμένο με e-POWER ξεκίνησε την παραγωγή του τον Ιούλιο του 2025 στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ θα κυκλοφορήσει στις αγορές σε όλη την Ευρώπη τους επόμενους μήνες.

Το Qashqai επωφελείται επίσης από βελτιωμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας και φωνητικές εντολές μέσω του Βοηθού Google, φέρει αυξημένη ευφυΐα οδήγησης με βελτιωμένες λειτουργίες υποστήριξης οδηγού ProPILOT, ενώ τα διαστήματα σέρβις που έχουν παραταθεί από 15.000 χλμ. σε 20.000 χλμ., μειώνοντας το κόστος χρήσης.