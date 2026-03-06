Nissan: Τα 8 εκατ. πωλήσεις έφτασε σε 25 χρόνια το X-Trail

Ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα SUV, είναι το Nissan X-Trail.

Το μοντέλο που ξεκίνησε την εμπορική του πορεία το 2001 και πέρασε στην 5η του γενιά, έχει καταγράψει πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στιβαρό και πρακτικό, εξηλεκτρισμένο και τεχνολογικά προηγμένο, η ονομασία του αποτυπώνει τον χαρακτήρα του: το «X» συμβολίζει το πνεύμα περιπέτειας, και το «Trail» τις δυνατότητες σε απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές.

Κατά το λανσάρισμά του, η Nissan τοποθέτησε το X-Trail ως «ένα αυθεντικό SUV που συνδυάζει σπορ χαρακτήρα με κορυφαία ευελιξία», σχεδιασμένο ως μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στα παραδοσιακά off-road 4×4, προσφέροντας χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, μεγαλύτερη πρακτικότητα και πιο προσιτή τιμή.

Σημειώνουμε ότι από την 3η του γενιά και μετά εισήλθε στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών με την ονομασία Rogue, όπου έγινε – και παραμένει – το πιο δημοφιλές μοντέλο της Nissan.

Σήμερα, το X-Trail ενσωματώνει την υβριδική τεχνολογία e-POWER και το σύστημα τετρακίνησης e-4ORCE.

Το X-Trail διατίθεται σήμερα σε 95 χώρες, και στην Ελλάδα έχει πουλήσει πάνω από 12.000 μονάδες.