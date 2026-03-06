Driveit

Nissan: Τα 8 εκατ. πωλήσεις έφτασε σε 25 χρόνια το X-Trail

Στην αγορά από το 2001, σε 5 γενιές, εξηλεκτρισμένο και τεχνολογικά προηγμένο
nissan-x-trail

Ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα SUV, είναι το Nissan X-Trail.

Το μοντέλο που ξεκίνησε την εμπορική του πορεία το 2001 και πέρασε στην 5η του γενιά, έχει καταγράψει πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις.

Στιβαρό και πρακτικό, εξηλεκτρισμένο και τεχνολογικά προηγμένο, η ονομασία του αποτυπώνει τον χαρακτήρα του: το «X» συμβολίζει το πνεύμα περιπέτειας, και το «Trail» τις δυνατότητες σε απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές.

nissan-x-trail-1st-generation
Η 1η γενιά του μοντέλου

Κατά το λανσάρισμά του, η Nissan τοποθέτησε το X-Trail ως «ένα αυθεντικό SUV που συνδυάζει σπορ χαρακτήρα με κορυφαία ευελιξία», σχεδιασμένο ως μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στα παραδοσιακά off-road 4×4, προσφέροντας χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, μεγαλύτερη πρακτικότητα και πιο προσιτή τιμή.

nissan-x-trail-2nd-generation
Η 2η γενιά

Σημειώνουμε ότι από την 3η του γενιά και μετά εισήλθε στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών με την ονομασία Rogue, όπου έγινε – και παραμένει – το πιο δημοφιλές μοντέλο της Nissan.

nissan-x-trail-3rd-generation
Η 3η γενιά

Σήμερα, το X-Trail ενσωματώνει την υβριδική τεχνολογία e-POWER και το σύστημα τετρακίνησης e-4ORCE.

nissan-x-trail-4rth-generation
Η 4η γενιά

Το X-Trail διατίθεται σήμερα σε 95 χώρες, και στην Ελλάδα έχει πουλήσει πάνω από 12.000 μονάδες.

