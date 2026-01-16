Ντακάρ 2026: Ακόμα πιο κοντά στη νίκη ο Nasser Al-Attiyah

Με τον καλύτερο χρόνο στη 12η ειδική διαδρομή του 48ου Ράλι Ντακάρ, ο Nasser Al-Attiyah με το Dacia, διεύρυνε τη διαφορά του στη γενική κατάταξη από τον Nani Roma, που τον ακολουθεί με το Ford Raptor στα 15 λεπτά, και ήδη μετρά 2 νίκες σε Ντακάρ.

Ο οδηγός από το Κατάρ αναζητά την 6η του νίκη στο πιο απαιτητικό ράλι του κόσμου και ήταν αυτός που έστω και οριακά, με 1 λεπτό διαφορά από τον Mitch Guthrie της Ford, ήταν ταχύτερος στα 311 χλμ. της διαδρομής.

Μάλιστα, αυτή ήταν η 50ή νίκη του σε ειδική διαδρομή στο Ντακάρ, ισοφαρίζοντας τους κατόχους του ρεκόρ Stephane Peterhansel και Ari Vatanen.

Τρίτος στη γενική κατάταξη είναι ο Mattias Ekstrom με Ford, αλλά 23 λεπτά πίσω από την κορυφή, και ελάχιστα πίσω του βρίσκεται ο Sebastian Loeb με Dacia.

Στην 5η θέση της γενικής κατάταξης ο Carlos Sainz με Ford. Ο Ισπανός οδηγός και νικητής του Ντακάρ 4 φορές, δύσκολα θα μπορέσει να απειλήσει για τη νίκη, καθώς απομένουν μόνο 108 χιλιόμετρα μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα, αύριο το μεσημέρι.

Στις μοτοσυκλέτες, ο Ricky Brabec με Honda προηγείται με 3 λεπτά και 20 δευτ. διαφορά του Luciano Benavides με ΚΤΜ, ενώ με μια ακόμα Honda, ο Tosha Schareina με Honda είναι σχεδόν 28 λεπτά πίσω από την κορυφή.

Εν αναμονή του φινάλε του αγώνα στη Σαουδική Αραβία.