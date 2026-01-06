Ντακάρ 2026: Ανατροπή με κυρίαρχη τη Ford σε ράλι με φοβερό σασπένς

Επικές ανατροπές στο 48ο Ράλι Ντακάρ που διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία.

Κι ενώ την πρώτη μέρα του ράλι ήταν μπροστά η Mini, και τη δεύτερη μέρα η Toyota που είχε τους 5 καλύτερους χρόνους στη δεύτερη μέρα, ήρθε η σειρά της Ford να κάνει φοβερούς χρόνους και να πάρει προβάδισμα.

Μετά από μια μέτρια εμφάνιση τη Δευτέρα, όπου καμία από τις συμμετοχές της δεν τερμάτισε εντός της πρώτης δεκάδας, η Ford έκανε τη δική της αντεπίθεση στην 3η ειδική διαδρομή των 421 χιλιομέτρων, με τα Raptor να προηγούνται σε όλη τη διάρκεια.

Τον καλύτερο χρόνο έκανε ο Mitch Guthrie με Ford, παίρνοντας και το προβάδισμα στη γενική κατάταξη από τον Nasser Al-Attiyah με Dacia.

O Martin Prokop της MD Sport με δεύτερο χρόνο πέρασε στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, ενώ ακολουθούν τρεις ακόμα οδηγοί της Ford, ο δύο φορές πρωταθλητής του DTM, Mattias Ekstrom, o Carlos Sainz και ο Nani Roma.

Δύο Dacia με Lucas Moraes και η πρωταθλήτρια του Extreme E του 2022, Cristina Gutierrez, βρίσκονται στην 6η και 7η θέση και τη δεκάδα κλείνουν οι Matthieu Serradori με το Century CR7 του με κινητήρα Audi, Saood Variawa με Toyota και Al-Attiyah, με Dacia.

Ο Henk Lategan με Toyota είναι 11ος και 12ος ο Sebastian Loeb με Dacia.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Στις μοτοσυκλέτες ο Daniel Sanders με KTM παραμένει μπροστά, όμως δεύτερος πέρασε ο Ricky Brabec με Honda, και τρίτος ο Tosha Schareina με Honda, επίσης.

Η μάχη στην άμμο και στα βράχια συνεχίζεται.