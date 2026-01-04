Ντακάρ 2026: Δύο Ford μπροστά στο ξεκίνημα του αγώνα με τον Ekstrom επικεφαλής

Κι ενώ αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η 1η ειδική διαδρομή, μήκους 518 χιλιομέτρων, στο 48ο Ράλι Ντακάρ, στη μικρή διαδρομή Prologue των 95 χιλιομέτρων που έγινε γύρω από την πόλη-λιμάνι Yanbu της Σαουδικής Αραβίας, η Ford προηγείται με δύο αυτοκίνητα του αγώνα.

Με 72 συνολικά αυτοκίνητα στην εκκίνηση, ο Mattias Ekstrom, οδηγός της εργοστασιακής Ford, βρίσκεται μπροστά από τον ομόσταβλό του Mitch Guthrie.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οδηγώντας το Ford Raptor με κινητήρα V8, ο δύο φορές πρωταθλητής DTM σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας, κερδίζοντας για 3η φορά στο Prologue σε πέντε συμμετοχές, μετά τις προηγούμενες νίκες του με την Audi το 2023 και το 2024.

Ο οδηγός της X-raid με Mini, Guillaume de Mevius, τερμάτισε μόλις δύο δέκατα πίσω από τον Guthrie στην τρίτη θέση, έχοντας συνοδηγό τον τέσσερις φορές νικητή του Ντακάρ, Mathieu Baumel, ο οποίος επέστρεψε στους ενεργούς αγώνες αφού έχασε το δεξί του πόδι σε ατύχημα τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

Ο Nasser Al-Attiyah, από τα κορυφαία ονόματα του αγώνα, είναι με Dacia στην τέταρτη θέση, και στην πέμπτη θέση ο οδηγός της εργοστασιακής Toyota, Seth Quintero, με τον νυν πρωταθλητή Yazeed Al-Rajhi να τον ακολουθεί από κοντά στην έκτη θέση με το Hilux της Overdrive.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Eryk Goczal στην έβδομη θέση με Toyota της EnergyLand, ενώ ο θρυλικός Carlos Sainz έχει φέρει ένα ακόμα Ford στην όγδοη θέση.

Στην ένατη θέση ο Matthieu Serradori με τη μάρκα Century, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσε ο Saood Variawa της Toyota Νότιας Αφρικής.

Ο εννέα φορές πρωταθλητής του WRC, Sebastien Loeb, είναι στη 17η θέση με Dacia.

Στις μοτοσυκλέτες ο Edgar Canet με ΚΤΜ είναι επικεφαλής του αγώνα.