Ντακάρ 2026: Επικεφαλής η Ford – Σε απόσταση αναπνοής Dacia και Toyota

Τα προβλήματα με την πλοήγηση που αντιμετώπισαν πολλοί διεκδικητές της νίκης στην 9 ειδική διαδρομή του 48ου Ράλι Ντακάρ, επέτρεψαν σημαντικές αλλαγές στη γενική κατάταξη.

Ο Eryk Goczal με Toyota Hilux της Energylandia, ήταν ο ταχύτερος στα 410 χιλιόμετρα της ειδικής διαδρομής, με τον θείο του, Michal Goczal, της ίδια ομάδας, να ακολουθεί σε χρόνο.

Ο Nasser Al-Attiyah που μέχρι και την 8η ειδική διαδρομή ήταν πρωτοπόρος με το Dacia, έκανε τον 17ο χρόνο στην 9η ειδική και o Mattias Ekstrom που ήταν δεύτερος στη γενική, έκανε τον 28ο χρόνο με το Ford Raptor.

Αποτέλεσμα ήταν άλλοι οδηγοί που βρίσκονταν πίσω τους στη γενική κατάταξη, κάνοντας καλύτερους χρόνους να περάσουν μπροστά.

Ετσι, ο Nani Roma είναι επικεφαλής με Ford Raptor, με μόλις 57 δευτ. διαφορά από τον ομόσταβλό του Carlos Sainz, ενώ τρίτος είναι τώρα ο Nasser Al-Attiyah με διαφορά 1 λεπτό και 10 δευτ. πίσω από τον Roma.

Στην 4η θέση ο Lategan της Toyota με 6 λεπτά και 13 δευτ. διαφορά και έπεται ο Sebastian Loeb με Dacia, στα 21 λεπτά και 6 δευτ.

Ο δύο φορές πρωταθλητής μοτοσυκλετών Toby Price με Toyota είναι κάτι παραπάνω από 5 λεπτά πίσω από τον Loeb και ο Moraes με Dacia στα 10 λεπτά πίσω από τον Price.

Ο Serradori της Century και η Γκουτιέρεζ με Dacia, κλείνουν τη δεκάδα.

Στις μοτοσυκλέτες, οι κορυφαίοι οδηγοί δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά και πάλι είχαμε αλλαγές στην κατάταξη. Στη γενική κατάταξη προηγείται τώρα ο Sanders με ΚΤΜ και ακολουθεί ο Brabec με Honda. Ο Benavides με ΚΤΜ στην 3η θέση, ενώ με δύο Honda, οι Schareina και Howes βρίσκονται περίπου στα 15 και 44 λεπτά πίσω.

Απομένουν 4 ειδικές διαδρομές για το φινάλε του πιο συναρπαστικού και απρόσμενου ράλι στο κόσμο.