Ντακάρ 2026: Η Ford έκανε το 1-2-3 σήμερα, αλλά προηγείται η Toyota

Με τεράστιο ενδιαφέρον και σκληρές μάχες συνεχίζεται το 48ο Ράλι Ντακάρ στη Σαουδική Αραβία, όπως φαίνεται και από τα video που παρουσιάζουμε.

Στην 5η ειδική διαδρομή των 371 αγωνιστικών χιλιομέτρων, η Ford επιτέθηκε με καλύτερους χρόνους από την Toyota και τη Dacia, ωστόσο οι οδηγοί της παραμένουν από την 3η θέση και κάτω, έχοντας μπροστά Toyota και Dacia.

Συγκεκριμένα, οι Mitch Guthrie, Nani Roma (2 φορές νικητής του Ράλι Ντακάρ) και Martin Prokop έκαναν το 1-2-3 για τη Ford, όμως παραμένει επικεφαλής στη γενική κατάταξη ο Henk Lategan με Toyota, ακολουθούμενος από τον Nasser Al-Attiyah της Dacia, με 3 λεπτά και 17 δευτ. διαφορά. Ο οδηγός από το Κατάρ και 5 φορές νικητής του Ράλι Ντακάρ έχει ήδη 2 λεπτά ποινής.

Στην 3η θέση παραμένει ο Mattias Ekstrom με Ford, 2 φορές νικητής του DTM, στα 5 λεπτά και 38 δευτ. πίσω από τον Lategan.

Τρία ακόμα Ford ακολουθούν, με Nani Roma, Carlos Sainz και Mitch Guthrie, ενώ έπονται με μικρή διαφορά μεταξύ τους, δύο οδηγοί της Dacia, Lucas Moraes και Sebastian Loeb (9 φορές πρωταθλητής WRC).

Τη δεκάδα κλείνουν ο Mathieu Serradori της Century και ο Martin Prokop της Orlen Jipocar Team με Ford.

Στις μοτοσυκλέτες, ο Luciano Benavides με ΚΤΜ ήταν ο ταχύτερος, όμως στη γενική κατάταξη ο Daniel Snaders είναι μπροστά με ΚΤΜ, ακολουθούμενος από τις δύο Honda των Tosha Schareina και Ricky Brabec.