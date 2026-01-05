Ντακάρ 2026: Η Mini στην κορυφή μπροστά από τη Ford

Στην 1η από τις 13 ειδικές διαδρομές του 48ου Ράλι Ντακάρ που διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία, τα ηνία του αγώνα πέρασαν στον Guillaume de Mevius της X-raid Mini.

Μπορεί ο Mattias Ekstrom με Ford να ήταν μπροστά στα περίπου 305 χλμ. από τα 518 χλμ., συνολικά, ωστόσο στα τελευταία χιλιόμετρα σε άμμο και βραχώδη εδάφη, υποχώρησε με αποτέλεσμα να τον περάσουν αρκετοί οδηγοί και να ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή στην 5η θέση.

Ο de Mevius κέρδισε την ειδική διαδρομή με μόλις 40 δευτ. διαφορά από τον Nasser Al-Attiyah που οδηγεί Dacia, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Martin Prokop της MD Sport και τέταρτος ο Marek Goczal της Energylandia.

Ο Κάρλος Σάινθ με Ford έκανε τον 7ο χρόνο στην ειδική διαδρομή και ο Σεμπαστιάν Λεμπ τον 10ο χρόνο με Dacia.

Για την Toyota με το Hilux ήταν δύσκολη μέρα, καθώς ο εργοστασιακός οδηγός Guy Botterill, της Gazoo Racing είχε τον 6ο χρόνο.

Στη γενική κατάταξη, αυτές είναι οι θέσεις των οδηγών, με τη διαφορά από τον πρώτο μέχρι τον δέκατο οδηγό, να είναι μόλις 3 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο.

Στις μοτοσυκλέτες, δύο εργοστασιακές ΚΤΜ είναι μπροστά, με Edgar Canet και Daniel Sanders, ενώ ακολουθούν δύο εργοστασιακές Honda, με Ricky Brabec και Tosha Scharenia.

Η δεύτερη ειδική διαδρομή είναι μήκους 504 χλμ. και διεξάγεται σήμερα.