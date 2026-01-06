Ντακάρ 2026: Η Toyota έκανε αντεπίθεση με τις 5 πρώτες θέσεις αλλά προηγείται ο Nasser Al-Attiyah με Dacia

Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη στη 2η από τις 13 ειδικές διαδρομές του 48ου Ράλι Ντακάρ.

Η Toyota έκανε φοβερή αντεπίθεση, τόσο με την εργοστασιακή ομάδα όσο και με τις υποστηρικτικές, καταφέρνοντας να πάρει τις 5 πρώτες θέσεις στην ειδική διαδρομή μήκους 504 χλμ.

Συγκεκριμένα, ο Seth Quintero της Toyota Gazoo Racing επικράτησε του ομόσταβλού του Henk Lategan, ενώ τρίτο χρόνο έκανε επίσης με Hilux της Overdrive Racing, ο Yazeed Al-Rajhi, περσινός νικητής του αγώνα.

Τις δύο επόμενες θέσεις πήρε ο εργοστασιακός οδηγός της Toyota Gazoo Racing, Toby Price, δύο φορές νικητής Ντακάρ με μοτοσυκλέτα, και ο Joao Ferreira της Toyota South Africa.

Ο Simon Vitse της MD Rally Sport ακολούθησε, και στη συνέχεια είχαμε τους Sebastien Loeb και Nasser Al-Attiyah με τα δύο Dacia, τον Michal Goczal και τον Saood Variawa με Toyota.

Ο νικητής της πρώτης ειδικής, Guillaume de Mevius με το X-raid Mini του, ήταν 11ος, με Ford ο Mattias Ekstrom 13ος και ο Carlos Sainz 16ος με Ford.

Στη γενική κατάταξη, μετά από δύο ειδικές διαδρομές, προηγείται ο Al-Attiyah με μόλις 7 δευτερόλεπτα διαφορά του Quintero, και ακολουθούν De Mevius με 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα διαφορά, Lategan με 1 λεπτό και 28 δευτερόλεπτα, ο Loeb με 1’57’’, ο Ferreira με 2’01’’, ο Price με 2’42’’ διαφορά, ο Ekstrom 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πίσω, Variawa με 4’34’’ και Sainz με 6’35’’ διαφορά.

Η μάχη συνεχίζεται αδυσώπητη και με πολλά ατυχήματα.

Στις μοτοσυκλέτες, Daniel Sanders και Edgar Canet βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις με εργοστασιακές ΚΤΜ και ακολουθεί ο Ricky Brabec με Honda.