Ντακάρ 2026: Ιστορική, 6η νίκη του Nasser Al-Attiyah

Με θρίαμβο για τον Nasser Al-Attiyah ολοκληρώθηκε το 48ο Ράλι Ντακάρ στη Σαουδική Αραβία.

Ο Καταριανός οδηγός με 2 κερδισμένες ειδικές διαδρομές από τις 13 του αγώνα, τερμάτισε πρώτος στη γενική κατάταξη με το Dacia, κατακτώντας την 6η του νίκη με 4 διαφορετικά αυτοκίνητα: VW, Mini, Toyota και Dacia. Δεν είναι ο πολυνίκης, καθώς ρέκορντμαν είναι ο Stephane Peterhansel με 8 νίκες (έχει και 4 νίκες με μοτοσυκλέτα), όμως ο Al-Attiyah θα επιδιώξει, στο μέλλον, να φτάσει ή και να ξεπεράσει τον Γάλλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dakar Rally (@dakarrally)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αγώνας που ολοκληρώθηκε μετά από δύο εβδομάδες και 4.782 αγωνιστικά χιλιόμετρα, ήταν από τους πιο θεαματικούς και συνάμα ανταγωνιστικούς με τουλάχιστον 10 οδηγούς να πρωτοστατούν, σε βαθμό που μέχρι χθες να μην έχει κάποιος πλεονέκτημα νίκη.

Χθες, όμως, με τα 15 λεπτά που είχε διαφορά ο 55χρονος Nasser Al-Attiyah από τον Nani Roma με το Ford, απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα, καθώς ήταν δύσκολο να καλυφτεί αυτή τη διαφορά σε μόλις 105 χλμ. αγώνα.

Τελικά, η μεταξύ του διαφορά μειώθηκε στα 9 λεπτά και 42 δευτ., καθώς ο Καταριανός οδηγός κινήθηκε επιφυλακτικά μη πάθει ζημιά.

Στην 3η θέση με Ford, ο Mattias Ekstrom, αφήνοντας εκτός βάθρου για λιγότερο από ένα λεπτό διαφορά τον Sebastian Loeb με ένα άλλο Dacia, ενώ ο τέσσερις φορές νικητής του Ντακάρ Carlos Sainz με Ford, έμεινε στην 5η θέση έχοντας αντιμετωπίσει ποινή, συνολικά 17 λεπτών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dakar Rally (@dakarrally)

Ο Serradori με Century και κινητήρα Audi, έμεινε 6ος, και ακολούθησε ο Moraes με Dacia.

Τη δεκάδα έκλεισαν τρεις οδηγοί της Toyota, η οποία είχε κυριαρχήσει στο περσινό Ντακάρ: Price, Quintero και Variawa.

Θρίαμβος και για τη Dacia, του ομίλου Renault, που έχει δύο νίκες, πλέον, στο Ντακάρ, μετά τον Claude Marreau στο Ράλι Παρίσι-Ντακάρ το 1982 με Renault 20 Turbo 4X4.