Ντακάρ 2026: Κρατάει τα ηνία ο Al-Attiyah με Dacia, αλλά πιέζουν Ford και Toyota

Ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική μέρα από τις 13 του 48ου Ράλι Ντακάρ που διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία, με τον Nasser Al-Attiyah και το Dacia, να εξακολουθεί να βρίσκεται επικεφαλής του αγώνα.

Κι ενώ στην 7η ειδική διαδρομή ο Mattias Ekstrom με Ford ήταν ο ταχύτερος, στην 8η ειδική των 483 χλμ., ήρθαν δύο Toyota να κάνουν το 1-2, με Saood Variawa και Henk Lategan.

Τώρα, στη γενική κατάταξη, ο Ekstrom βρίσκεται 4 λεπτά πίσω από τον Al-Attiyah, ακολουθεί ο Lategan στα 6 λεπτά και 8 δευτ., με τους δύο οδηγούς της Ford, Nani Roma και Carlos Sainz, να είναι 9 λεπτά και 37 δευτ. και 10 λεπτά και 39 δευτ., αντίστοιχα, πίσω από τον πρωτοπόρο.

Ο Sebastien Loeb της Dacia διατηρείται στην 6η θέση, αλλά με 17 λεπτά και 25 δευτ. πίσω από τον Al-Attiyah, ενώ στα 23 λεπτά είναι ο Mitch Guthrie με Ford.

Ο Mathieu Serradori της Century, ο Lucas Moraes της Dacia και ο Joao Ferreira της Toyota, κλείνουν τη δεκάδα.

Στις μοτοσυκλέτες έχουμε επίσης συγκλονιστική μάχη, καθώς ο Luciano Benavides είναι μόλις 10 δευτ. μπροστά από τον ομόσταβλό του στην ΚΤΜ Daniel Sanders. Ακολουθούν τρεις οδηγοί της Honda: Ricky Brabec, Tosha Schareina και Skyler Howes.