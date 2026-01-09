Driveit

Ντακάρ 2026: Πέρασε μπροστά ο Nasser Al-Attiyah με Dacia

Δύο Dacia, ένα Toyota και τέσσερα Ford στις επτά πρώτες θέσεις
Dakar Rally Dacia's Nasser Al-Attiyah
Ο Nasser Al-Attiyah σε δράση

Πολύ μεγάλες ανακατατάξεις έχουμε στο πολύ σκληρό και απρόσμενο 48ο Ράλι Ντακάρ.

Ο Nasser Al-Attiyah κερδίζοντας με το Dacia την 6η ειδική διαδρομή, και πρώτη του, από το Χαΐλ μέχρι το Ριάντ, μήκους 326 χλμ.,  επέστρεψε στην κορυφή της γενικής κατάταξης. Ο ομόσταβλός του Sebastien Loeb έκανε τον δεύτερο χρόνο και, πλέον, βρίσκεται στην 6η θέση της γενικής.

Πίσω από τον Nasser Al-Attiyah στη γενική κατάταξη και με διαφορά 6 λεπτών και 10 δευτ., βρίσκεται ο Henk Lategan της Toyota.

Ακολουθούν σε κοντινή απόσταση τρία Ford Ranger, με: Nani Roma, Carlos Sainz και Mattias Ekstrom, ενώ με ίδιο Ford ο Mitch Guthrie είναι όγδοος.

 

 
 
 
 
 
Τη δεκάδα κλείνουν ο Eryk Goczal της Energylandia Toyota και ο Lucas Moraes με Dacia.

Στις μοτοσυκλέτες ο Daniel Sanders με ΚΤΜ παραμένει επικεφαλής με διαφορά 45 δευτερολέπτων από τον Ricky Brabec της Honda, ενώ ακολουθούν ο Luciano Benavides με ΚΤΜ και ο Tosha Shareina με Honda.

 

 
 
 
 
 
Αύριο Σάββατο είναι μέρα ξεκούρασης και η μάχη θα συνεχιστεί την Κυριακή.  

