Ντακάρ 2026: Toyota, Dacia και Ford σε απόσταση αναπνοής

Μεγάλη μάχη στην έρημο και στα βραχώδη μέρη της Σαουδικής Αραβίας, όπου συνεχίστηκε, για 4η αγωνιστική μέρα, το πιο επίπονο ράλι του κόσμου, το Ράλι Ντακάρ.

Η Toyota ανέκτησε τα ηνία του αγώνα που είχε χάσει από τη Ford, ωστόσο είναι τόσες οι εναλλαγές στη γενική κατάταξη, που κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα που θα έχουμε μετά τη 13η και τελευταία ειδική διαδρομή.

Στα 417 χιλιόμετρα της διαδρομής γύρω από την Al-Ula, ο εργοστασιακός οδηγός της Toyota, Ντιοαφρικανός Henk Lategan, έκανε τον καλύτερο χρόνο και άφησε κατά 7 λεπτά πίσω του τον Nasser Al-Attiyah με Dacia, με αποτέλεσμα να τεθεί αυτός επικεφαλής, μπροστά από τον Καταριανό οδηγό και 5 φορές νικητή του Ντακάρ, που τώρα βρίσκεται 4 λεπτά πίσω του.

Στην 3η θέση της γενικής κατάταξης ο Mattias Ekstrom με Ford, 2 φορές πρωταθλητής DTM, όντας 13 λεπτά πίσω από τον πρωτοπόρο.

Ακολουθεί ο Carlos Sainz με Ford Raptor, στα 16 λεπτά από την κορυφή, στα 17 λεπτά ο Mathieu Serradori της Century, και στα 18 λεπτά και 20 δευτ. ο Saood Variawa της Toyota. Πολύ κοντά βρίσκεται ο Nani Roma με Ford και ο Sebastian Loeb με Dacia, o Eryk Goczal της Energylandia, είναι 9ος και η κυρία Cristina Gutierrez της Dacia.

Ο περσινός νικητής του Ντακάρ, Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Toyota), αποσύρθηκε από τον αγώνα μετά από 234 χιλιόμετρα, μετά από μια σειρά κλαταρισμάτων που τον άφησαν εντελώς εκτός διεκδίκησης.

Στις μοτοσυκλέτες, οι δύο Honda με Schareina και Brabec πέρασαν μπροστά και τους ακολουθούν δύο ΚΤΜ με Sanders και Canet.

Εξαιτίας των κανόνων του ράλι, τα πληρώματα δεν θα λάβουν καμία εξωτερική βοήθεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, πριν ξεκινήσουν από την Al-Ula στο Hail για την 5η ειδική διαδρομή του Ντακάρ.