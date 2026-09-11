Το νέο Yaris Cross στα καταστήματα Toyota από 24.470 ευρώ

Έφτασε στην Ελλάδα και τοποθετείται σε όλα τα καταστήματα της Toyota, το ανανεωμένο Toyota Yaris Cross.

Το πιο εμπορικό μοντέλο της ελληνικής αγοράς, σε όλες τις κατηγορίες, με 4.675 πωλήσεις στο πρώτο 6μηνο του 2026, η υπάρχουσα έκδοση, ήρθε με βελτιώσεις σε πολλά σημεία, από εμφάνιση έως και εξοπλισμό.

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Το B-SUV μοντέλο φέρει επανασχεδιασμένο εμπρόσθιο τμήμα, με νέα κυψελοειδή μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος, νέους προβολείς LED, νέες ζάντες αλουμινίου 17 και 18 ιντσών, και ορισμένες ακόμα πινελιές ανανέωσης, ενώ υπάρχει και δυνατότητας διχρωμίας σε οροφή και κολώνες.

Στο εσωτερικό, η επένδυση των θυρών δημιουργεί μία εικόνα εκλεπτυσμένης κομψότητας, και συνδυάζεται αρμονικά με τη λωρίδα σε χρώμα πλατίνας στον πίνακα οργάνων.

Στην καρδιά του ανανεωμένου Yaris Cross βρίσκεται το 5ης γενιάς Full Hybrid Electric σύστημα κίνησης με 130 ίππους ισχύ και ροπή 185 Nm, που μεταφέρει την κίνηση στους εμπρός τροχούς (FWD) ή με το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης AWD-i, και στους τέσσερις.

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Επιταχύνει σε 10,7 δευτερόλεπτα στα 0-100 χλμ./ώρα, ενώ η μέση κατανάλωση καυσίμου κυμαίνεται από 4,4 έως 5,1 λίτρα/100 χλμ., με εκπομπές CO2 από 100 έως 115 γρ./χλμ.

Διατίθεται σε νέα έκδοση εξοπλισμού Style, η οποία φέρει επιπλέον χαρακτηριστικά αξίας 1.000 ευρώ, αλλά σε μείωση τιμής κατά 900 ευρώ. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σπορ καθίσματα με βελτιωμένη πλευρική στήριξη, ατμοσφαιρικό φωτισμό, ασύρματη φόρτιση smartphone, ψηφιακό πίνακα οργάνων, προηγμένο σύστημα πολυμέσων Toyota Smart Connect με πλοήγηση μέσω cloud, φωνητικό βοηθό και ασύρματη ενσωμάτωση smartphone μέσω Apple CarPlay και Android Auto, και σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με οκτώ αισθητήρες.

Η νέα Style Plus με επιπλέον εξοπλισμό αξίας 1.300 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη Style, και με διαφορά τιμής μόλις 100 ευρώ, φέρει πανοραμική οροφή, και τα συστήματα Blind Spot Monitor και Safe Exit Assist.

Η έκδοση Elegant προσθέτει, μεταξύ άλλων, ηλεκτρικό άνοιγμα θύρας πορτ μπαγκάζ με κίνηση ποδιού, σύστημα ιονιστή αέρα Nanoe-X, και καθίσματα που διαθέτουν μερικώς δερμάτινη επένδυση με χρωματικές αντιθέσεις στους ώμους και στις πλαϊνές ενισχύσεις, ενώ χρησιμοποιείται το σύγχρονο υλικό SakuraTouch, το οποίο ενσωματώνει PVC φυτικής προέλευσης, υπολείμματα φελλού και ανακυκλωμένο PET.

Στην ασφάλεια συνεισφέρουν τα προηγμένα συστήματα Toyota T-Mate, εξοπλισμένα με Toyota Safety Sense 3ης γενιάς, που υποστηρίζουν τον οδηγό σε ένα ευρύ φάσμα καθημερινών συνθηκών.

Εξάλλου, διαθέσιμο είναι και το αναβαθμισμένο Yaris Cross GR SPORT, αποκλειστικά με μετάδοση κίνησης στους εμπρός τροχούς, με νέα ρύθμιση ανάρτησης για βελτιωμένη απόκριση και απολαυστική συμπεριφορά., προφυλακτήρας μπροστά με πλευρικά στοιχεία στα κάτω άκρα του, ειδικά σχεδιασμένες machined ζάντες αλουμινίου 18 ιντσώv, σπορ καθίσματα τύπου suede με κόκκινες ραφές, λογότυπο GR στα μπροστινά προσκέφαλα και το τιμόνι, διακοσμητικά ένθετα σε πόρτες και πίνακα οργάνων.

Και το ανανεωμένο Yaris Cross καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση Toyota έως 11 έτη ή 200.000 χλμ. για το όχημα και έως 11 έτη ή 1.000.000 χλμ. για την υβριδική μπαταρία.