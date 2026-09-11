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Πώς κινείται ένα μονοθέσιο στη νέα πίστα της Formula 1 στη Μαδρίτη

Το video προσομοιάζει το πώς περίπου θα κινηθούν οι οδηγοί
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Δημήτρης Μπαλής
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Σήμερα ξεκινούν τα ελεύθερα δοκιμαστικά στη νέα πίστα της Formula 1 στη Μαδρίτη, για τον 14ο αγώνα της χρονιάς, με το Grand Prix την Κυριακή.

Μια εντελώς νέα πίστα για όλους, με πολλές στροφές και από άποψη καταπόνησης και ενέργειας, κατατάσσεται μεταξύ των πέντε πιο απαιτητικών στο καλεντάρι, με πλευρικές δυνάμεις συγκρίσιμες σε ένταση με εκείνες που καταγράφονται σε Βαρκελώνη και Σίλβερστον.

Η «Monumental» είναι η στροφή που παράγει το υψηλότερο κατακόρυφο φορτίο της σεζόν, όχι μόνο λόγω της κλίσης της αλλά και λόγω του μήκους της. Οι οδηγοί ενδέχεται να ακολουθήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις κατά την αντιμετώπισή της, ανάλογα με το πόσο επιθυμούν να δώσουν προτεραιότητα στην ευκαιρία για επίθεση στην επόμενη στροφή. Η άσφαλτος είναι πολύ λεία και, ως εκ τούτου, προσφέρει σχετικά χαμηλό επίπεδο πρόσφυσης.

Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πίστας είναι οι υψομετρικές της διαφορές. Το υψηλότερο σημείο βρίσκεται στη Στροφή 7, περίπου 700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το τμήμα που οδηγεί σε αυτό, ξεκινώντας από τη Στροφή 6, παρουσιάζει κλίση 8% και υψομετρική διαφορά 10 μέτρων. Το χαμηλότερο σημείο της διαδρομής βρίσκεται στη Στροφή 2, με υψομετρική διαφορά 26 μέτρων σε σύγκριση με τη Στροφή 7.

Στη Μαδρίτη πηγαίνουμε έπειτα από την εντυπωσιακή νίκη του Κίμι Αντονέλι με Mercedes στη Μόντσα, διευρύνοντας τη διαφορά του στη βαθμολογία. Δεύτερος είχε τερματίσει ο Τζορτζ Ράσελ, επίσης με Mercedes, και τρίτος ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull – Ford.

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