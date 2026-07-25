Ο Norris με McLaren στην pole position για το ουγγρικό Grand Prix της Formula 1

Ο Λάντο Νόρις πήρε δυναμικά την pole position για το αυριανό Grand Prix της Formula 1 στην Ουγγαρία.

Ο περσινός πρωταθλητής, κατάφερε να κάνει τον καλύτερο χρόνο με τη McLaren, μπροστά από τη Ferrari του Λιούις Χάμιλτον που ήταν πολύ ισχυρός και στα ελεύθερα δοκιμαστικά. Μη ξεχνάμε ότι είναι πολυνίκης στην Ουγγαρία, με 8 νίκες.

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Όμως, ο Χάμιλτον τέθηκε υπό εξέταση, και θεωρήθηκε από τους κριτές ότι παρεμπόδισε τον Όσκαρ Πιάστρι στον γρήγορο γύρο του, με αποτέλεσμα να χάσει τη δεύτερη θέση στην εκκίνηση και να πέσει στην 5η.

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Έτσι, μια θέση στο αυριανό γκριντ κερδίζουν ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes -τέθηκε κι αυτός υπό διερεύνηση για παραβίαση κίτρινης σημαίας- και ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren.

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Ο Μαξ Φερστάπεν έχασε χρόνο με το σπινάρισμα στη Red Bull – Ford, με αποτέλεσμα να ξεκινά από την 6η θέση, μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, που δεν μπορεί να βρει ρυθμό.

Πίσω του θα είναι ο Ισάκ Χάτζαρ με την άλλη Red Bull – Ford, και τη δεκάδα κλείνουν οι Άρβιντ Λίντμπλαντ και Νίκο Χούλκενμπεργκ με Racing Bulls – Ford και Audi.

Κατά τα λοιπά, οι αναβαθμίσεις που έφερε ο Άντριαν Νιούι στο μονοθέσιο της Aston Martin, έφεραν τον Φερνάντο Αλόνσο στην 16η θέση, εκεί που πάλευε με τις τελευταίες, χωρίς ο ομόσταβλός του Λανς Στρολ να αποφύγει την 20ή θέση.

Οι δύο Cadillac θα ξεκινήσουν τελευταίες, με Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρες.

Αύριο Κυριακή το μεγάλο Grand Prix, σε μια πίστα με πολλές στροφές, στενή και με δύσκολες προσπεράσεις.