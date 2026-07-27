Πάνω από 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων μοντέλων στην Ευρώπη, η Nissan

Από την παρουσίαση του αμιγώς ηλεκτρικού LEAF, το 2010, του πρώτου 5θυρου και 5θέσιου ηλεκτρικού μοντέλου παραγωγής, έως και σήμερα, η Nissan ξεπέρασε τα 1,25 εκατομμύρια εξηλεκτρισμένα οχήματα σε πωλήσεις στην Ευρώπη.

Μάλιστα, σχεδόν 350.000 είναι αμιγώς ηλεκτρικά, με την εταιρεία, αυτή τη στιγμή, να διαθέτει μια πλήρη φαρέτρα ηλεκτρικών μοντέλων (Ariya, Micra, νέο Leaf 3ης γενιάς), καθώς και εξηλεκτρισμένων (Juke, Qashqai, X-Trail, με την αποκλειστική τεχνολογία e-POWER της Nissan).

Η εξηλεκτρισμένη γκάμα της Nissan θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, με την παρουσίαση ενός νέου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου κατηγορίας Α μέσα στο 2026, καθώς και του νέου ηλεκτρκού Juke στις αρχές του 2027.