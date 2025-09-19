Ο καθρέπτης της Audi δείχνει αυτό που είσαι

Ο Φοίβος Δεληβοριάς πολύ εύστοχα τραγουδάει στον «Καθρέπτη» ότι τον έχει συνεχώς μπροστά του και κάπως έτσι αισθάνονται όσοι περνούν από κεντρικά σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης βλέποντας τον μεγάλο, παραλληλόγραμμο καθρέπτη της Audi.

Οι γυάλινες κατασκευές προσγειώθηκαν απροσδόκητα κι αμέσως καθρεφτίστηκαν οι περίεργοι επισκέπτες, το παιχνίδισμα του γαλάζιου ουρανού με τα λευκά σύννεφα, και όλο το οικοσύστημα τριγύρω.

Όλα πάνω στις γυάλινες επιφάνειες με το σήμα της Audi και δύο κυρίαρχα μηνύματα που αφήνουν τη φαντασία να πλανάται: «Καθρεφτίζει αυτό που είσαι» και «Σχεδιασμένο για κάθε στιγμή της ζωής».

Πράγματι, ο καθρέπτης δεν αφήνει περιθώρια άλλης σκέψης, καθώς δείχνει αυτό που είμαστε, στην όψη, όχι όμως και στην καρδιά, στα θέλω και στις επιθυμίες μας. Οπότε, μάλλον κρύβει τη μισή αλήθεια.

Κι έρχεται το άλλο μήνυμα που σου πάει τη σκέψη ένα βήμα παραπέρα. Τι μπορεί να είναι σχεδιασμένο από την Audi που κάνει κάθε στιγμή της ζωής μας μοναδική;

Το βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται για μια εικόνα, όπως αυτή που αποτυπώνεται στον καθρέπτη, αλλά για μια καθηλωτική εμπειρία που ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της Audi, η οποία αμφισβητεί τα όρια της εξέλιξης και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη σχεδίαση, την τεχνολογία και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Κι επειδή ο Δεληβοριάς λέει ότι θα κάνει τον καθρέπτη του κομμάτια γιατί ξέρει τι κρύβεται από πίσω, εμείς που δεν ξέρουμε τι κρύβει το καθρέπτης της Audi, μένουμε με την περιέργεια μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου!

#ReflectsYourself

#DesignedForLife