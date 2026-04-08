O Lewis Hamilton ντριφτάρει μια Ferrari F40 με την Kim Kardashian

Μπορεί να μην κερδίζει φέτος στη Formula 1, ωστόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Λιούις Χάμιλτον σαρώνει.

Το πρόσφατο video που ανέβασε με την ευκαιρία του Grand Prix της Ιαπωνίας, έχει προβληθεί πάνω από 18 εκατ. φορές και έχει 1,8 εκατομμύρια likes με 14,6 χιλιάδες σχόλια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, εκκεντρικά ντυμένος και έχοντας στο μπάκετ του συνοδηγού σε μια Ferrari F40 την Κιμ Καρντάσιαν, οδήγησε στους δρόμους του Τόκιο, κάνοντας ντριφτ και ντόνατς στην περιοχή της Γιοκοχάμα.

Στους δρόμους, μαζί του ήταν κι ένα Nissan Skyline R34, που θύμισε του αυτοκίνητο που οδηγούσε ο αείμνηστος Brian O’ Conner (Paul Walker) στην ταινία 2 Fast 2 Furious, όπως και ένα VeilSide Mazda RX-7 από την ταινία Tokyo Drift.

Αυτό που συζητήθηκε, για μια ακόμα φορά, δεν ήταν το ντύσιμο του Χάμιλτον, ούτε το οδηγικό του στυλ, αλλά η παρουσία της Κιμ Καρντάσιαν πλάι του, για μια ακόμα, μετά από ένα πάρτι παραμονής Πρωτοχρονιάς στο Άσπεν, και στο Super Bowl των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Να δούμε τι άλλο ετοιμάζει ο Χάμιλτον, τώρα που έχει καιρό μέχρι τις 3-4 Μαΐου για τον αγώνα στο Μαϊάμι, με Sprint το Σάββατο και Grand Prix την Κυριακή.