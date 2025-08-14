Driveit

Ο Λιούις Χάμιλτον για διακοπές στην Πάρο, πριν το Grand Prix της Formula 1 στην Ολλανδία

Ο Λιούις Χάμιλτον (ΦΩΤΟ REUTERS/Jakub Porzycki)

Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, αγαπητή και σε αρκετούς πιλότους της Formula 1. Ο Λιούις Χάμιλτον είναι ο τελευταίος που επέλεξε τη χώρα μας για τις διακοπές του.

Μετά το Grand Prix στην Ουγγαρία, η Formula 1 κάνει ένα… καλοκαιρινό της διάλειμμα. Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τους πιλότους είναι στις 27-29 Αυγούστου, με τη 15η “μάχη” της σεζόν, στην Ολλανδία (29 με 31 Αυγούστου). Ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari αποφάσισε να έρθει στη χώρα μας, επιλέγοντας το νησί της Πάρου.

Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν τον δείχνουν χαλαρό, με casual εμφάνιση, καπέλο και χαμόγελο, να απολαμβάνει τη βραδινή ζωή του νησιού, με την παρέα του.

