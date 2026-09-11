Ο Marco Bezzecchi ταχύτερος των αδερφών Marquez στα δοκιμαστικά του MotoGP στον Αγίου Μαρίνου

Στον Άγιο Μαρίνο το σκηνικό του MotoGP για τον 14ο αγώνα της χρονιάς.

Σήμερα, στα ελεύθερα δοκιμαστικά που οδηγούν απευθείας στο αυριανό Q2 για τη μάχη της pole position, ο Μάρκο Μπετσέκι με την Aprilia κατάφερε να κάνει τον καλύτερο χρόνο, αφήνοντας πίσω του τα αδέρφια Μάρκες, τον Μαρκ με την εργοστασιακή Ducati και τον Αλεξ με τη Ducati της Gresini.

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Tο δίδυμο της VR46, Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και Φράνκο Μορμπιντέλι, συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα των χρόνων, με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, Βαλεντίνο Ρόσι να είναι στην πίστα.

Ο Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ είναι τον 6ο ταχύτερο χρόνο, ενώ ο Λούκα Μαρίνι της Honda πραγματοποίησε μια δυνατή εμφάνιση στην έδρα του.

Τον ακολούθησε ο Ζοάν Ζαρκό με Honda LCR, ενώ ο Πολ Εσπαργκαρό με εξαιρετικά ταχύτητα, ως αντικαταστάτης του Μάβερικ Βινιάλες στην Tech3 KTM, ήταν 9ος. Τη δεκάδα έκλεισε ο επικεφαλής της βαθμολογίας Χόρχε Μαρτίν με την εργοστασιακή Aprilia.

Αύριο, στο Q1, για να διεκδικήσουν τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στο μετέπειτα Q2 για την pole position, θα δώσουν μάχη πολλοί οδηγοί, όπως ο Φερνάντες της Trackhouse, ο Αλντεγκέρ της Gresini, ο Μπανιάια της Ducati, που είχε τον 19ο χρόνο.