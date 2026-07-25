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Πρωτοβουλία κυκλικής οικονομίας «tyre-to-tyre» στην Ευρώπη

Pirelli, Pyrum, Synthos και BASF προωθούν την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών προερχόμενων από ελαστικά
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Δημήτρης Μπαλής
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Στη δημιουργία ενός βιομηχανικού οικοσυστήματος που έχει στόχο να αυξήσει τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών προερχόμενων από ελαστικά που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και από απορριπτόμενα ελαστικά παραγωγής, κινείται η νέα πρωτοβουλία κυκλικής οικονομίας «tyre-to-tyre» στην Ευρώπη.

Pirelli, Pyrum, Synthos και BASF, συμμετέχουν σε αυτή τη πρωτοβουλία, που αξιοποιεί ελαστικά τέλους κύκλου ζωής που συλλέγονται σε όλη τη Γερμανία, από επιλεγμένα σημεία λιανικής του δικτύου Driver και από δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς και απορριπτόμενα ελαστικά που προέρχονται από το εργοστάσιο της Pirelli στο Breuberg. Στη συνέχεια, τα υλικά αυτά επεξεργάζονται μέσω μιας βιομηχανικής αλυσίδας σχεδιασμένης να αξιοποιεί στο μέγιστο την εγγενή αξία τους, μετατρέποντάς τα σε δευτερογενείς πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένου του συνθετικού καουτσούκ, πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο ISCC PLUS. Η πιστοποίηση αυτή διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας και επιτρέπει την επανένταξη των κυκλικών αυτών υλικών στην παραγωγή νέων ελαστικών Pirelli, διατηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και επιδόσεων.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η Pyrum μετατρέπει τα ελαστικά τέλους κύκλου ζωής και τα απορριπτόμενα ελαστικά μέσω μιας διαδικασίας πυρόλυσης, δηλαδή θερμικής αποσύνθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες χωρίς την παρουσία οξυγόνου, σε δύο πολύτιμες δευτερογενείς πρώτες ύλες: ανακτημένο αιθάλη άνθρακα (recovered carbon black – rCB) και έλαιο πυρόλυσης ελαστικών (Tyre Pyrolysis Oil – TPO). Η ανακτημένη αιθάλη αναβαθμίζεται ποιοτικά και επανεντάσσεται απευθείας στην ευρωπαϊκή παραγωγή της Pirelli, αντικαθιστώντας εν μέρει την παρθένα αιθάλη άνθρακα.

Παράλληλα, το TPO προμηθεύεται στη BASF, όπου χρησιμοποιείται μαζί με πρώτες ύλες ορυκτής προέλευσης για την παραγωγή χημικών προϊόντων όπως το βουταδιένιο και το στυρένιο. Μέσω της μεθόδου ισοζυγίου μάζας (mass balance), το ανακυκλωμένο περιεχόμενο αποδίδεται στα πιστοποιημένα κατά ISCC PLUS προϊόντα Ccycled. Στη συνέχεια, τα υλικά αυτά αξιοποιούνται από τη Synthos για την παραγωγή συνθετικού καουτσούκ πιστοποιημένου κατά ISCC PLUS για εφαρμογές ελαστικών υψηλών επιδόσεων. Το υλικό επανεισάγεται κατόπιν στις παραγωγικές διαδικασίες της Pirelli, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο.

Το έργο αναδεικνύει ότι η πραγματική κυκλικότητα των προϊόντων δεν μπορεί να επιτευχθεί από μία μόνο εταιρεία. Απαιτείται η δημιουργία βιομηχανικών οικοσυστημάτων που φέρνουν κοντά εταίρους με συμπληρωματική τεχνογνωσία, οι οποίοι συμβάλλουν σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας μετασχηματισμού γύρω από έναν κοινό κύκλο υλικών.

Μέσω της συνεργασίας, της τεχνολογικής καινοτομίας, της επιστήμης των υλικών και πιστοποιημένων διαδικασιών, οι συνεργαζόμενοι φορείς, με επικεφαλής την Pirelli, δημιουργούν ένα συντονισμένο σύστημα στο οποίο τα υλικά ανακτώνται, μετασχηματίζονται και επαναχρησιμοποιούνται, αξιοποιώντας στο μέγιστο την εγγενή αξία τους.

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