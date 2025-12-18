Οδηγούμε στη Φλωρεντία το Toyota Aygo X που καταναλώνει 2,9 λίτρα μέσα στην πόλη

Το που θα το πάει η Toyota με όσα κάνει με αυτή τη φουλ υβριδική τεχνολογία που προσφέρει στα μοντέλα της, ουδείς το φαντάζεται. Ίσως μόνο οι ίδιοι οι άνθρωποι της ιαπωνικής μάρκας, οι οποίοι ενώ ρίχνουν το 2026 στην αγορά μια παλέτα αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων (Toyota C-HR+, Toyota bZ4X και Urban Cruizer), από την άλλη συνεχίζουν να εμπλουτίζουν τη γκάμα των φουλ υβριδικών μοντέλων.

Και τονίζω φουλ υβριδικών (HEV), καθώς το θερμικό μοτέρ λειτουργεί με ηλεκτρομοτέρ και αυτοφορτίζεται, προσφέροντας και μικρή ηλεκτρική εμβέλεια, αλλά, το κυριότερο, εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.

Πολλοί άλλοι κατασκευαστές αρκούνται στην ήπια υβριδική τεχνολογία 48v, η οποία μειώνει την κατανάλωση και τους ρύπους, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όπως η φουλ υβριδική τεχνολογία.

Για να επιστρέψω στην Toyota, η εταιρεία λανσάρει στην αγορά το Aygo X Hybrid Electric, το οποίο πλασάρεται στην υπόλοιπη γκάμα των πλήρως υβριδικών μοντέλων: Yaris, Yaris Cross, Corolla, Corolla Cross, C-HR, και RAV4.

Το Aygo X Hybrid Electric, βασισμένο στο καλούπι και τη σχεδιαστική φόρμα του Aygo X, έχει αλλαγμένο μπροστινό τμήμα και είναι πιο μακρύ κατά 7,6 εκ. (3,776μ.) από τους μπροστινούς τροχούς έως τον προφυλακτήρα. Κι αυτό έγινε προκειμένου να μπορέσει να φιλοξενήσει το μεγαλύτερου κυβισμού και διαμέτρου μοτέρ βενζίνης 1.5lt που διαθέτει προηγμένο σύστημα ψύξης -προερχόμενο από το Yaris X- που αντικαθιστά το προηγούμενο των 1.0lt.

Παράλληλα, διαμορφώθηκε και το πίσω μέρος της πλατφόρμας, προκειμένου να χωρέσει η μπαταρία, η οποία ενώ στο Yaris X είναι σε κάθετη διάταξη, στο Aygo X Hybrid Electric είναι σε οριζόντια, κάτω από τα πίσω καθίσματα. Μάλιστα, στο διαχωριστικό των πίσω καθισμάτων υπάρχει και ανεμιστήρας για να ψύχεται η μπαταρία!

Το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί η ισχύ του συστήματος κατά 44 ίππους, φτάνοντας στους 116 ίππους που είναι υπερ-αρκετοί για το μέγεθος του αυτοκινήτου, όταν ο ανταγωνισμός έχει χιλιάρια μοτέρ με χαμηλότερη ισχύ.

Το εξαιρετικό της υπόθεσης, είναι ότι η Toyota με μικρότερο ρεζερβουάρ καυσίμου κατά 5 λίτρα -λόγω των αλλαγών που έγιναν- κατάφερε να μειώσει τη μέση κατανάλωση στα 3,7 λίτρα στα 100 χλμ. και μάλιστα μέσα στην πόλη να πετύχει νούμερο – ρεκόρ για υβριδικό, με 2,9 λίτρα (!), ενώ με 84 γρ./χλμ. εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, απαλλάσσεται από τέλη κυκλοφορίας.

Λογικό επόμενο ήταν να αυξηθεί το βάρος του αυτοκινήτου κατά 140 κιλά, ωστόσο παρέμεινε το ίδιο μεταξόνιο των 2,43μ. και το ίδιο σε χωρητικότητα πορτ-μπαγκάζ, των 231 λίτρων.

Πάντως, με οδηγό αναστήματος κοντά στο 1,80μ., ενήλικας δεν κάθεται εύκολα πίσω από τη θέση του οδηγού, ενώ στην άλλη πλευρά θα βολευτεί καλύτερα. Ωστόσο, η φιλοσοφία του αυτοκινήτου είναι 4θέσια, αν και οι περισσότεροι που αγοράζουν Aygo X δεν το έχουν για 4 άτομα. Διαφορετικά πηγαίνουν στο Yaris X.

Αναμφίβολα, εδώ τίθεται ένα ερώτημα, καθώς με τιμή που ξεκινά από 19.670 ευρώ, το Aygo X Hybrid Electric είναι ελάχιστα φθηνότερο από το μεγαλύτερο Yaris X, που είναι ένα πραγματικό 4θέσιο, και με μεγαλύτερο πορτ-μπαγκάζ. Προφανώς, ο πελάτης είναι αυτός που αποφασίζει τι θέλει και τι πληρώνει.

Το Aygo X Hybrid Electric σχεδιάστηκε στην Ευρώπη, παράγεται στην Ευρώπη (αμάξωμα στην Τσεχία και μπαταρίες στην Πολωνία) και απευθύνεται σε Ευρωπαίους αγοραστές, γι’ αυτό και η Toyota έχει προικίσει το μοντέλο με νέες τεχνολογίες, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, σύγχρονα συστήματα πολυμέσων, οθόνη αφής 9 ιντσών και 10,5 ιντσών στις ανώτερες εκδόσεις, ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω Android Auto και επιλογή premium συστήματος ηχείων JBL, θύρες USB-C, αναβαθμισμένο σύστημα φρένων, ενισχυμένη ανάρτηση και με μια πλήρη σουίτα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού Toyota Safety Sense.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει και ηλεκτρικά αναδιπλούμενη υφασμάτινη οροφή, σε ανώτερο επίπεδο εξοπλισμού.

Κι επειδή η Toyota έχει παρουσιάσει ιδιαίτερες σπορ εκδόσεις GR, λανσάρει και το Aygo X Hybrid Electric σε έκδοση GR, με λογότυπο GR, bitone διχρωμία με μαύρο χρώμα σε οροφή και καπό, άλλη μάσκα, 18άρες ζάντες αλουμινίου, με πιο σκληρά ελατήρια και με πιο άμεσο σύστημα διεύθυνσης. Ίσως θα έπρεπε να βάλει κάτι παραπάνω για να υποστηρίξει και την τιμή των 26.860 ευρώ, ενδεχομένως να τσιμπήσει λίγο σε ισχύ. Όμως, γι’ υπάρχουν εκδόσεις, για να επιλέξει ο καθένας τι θέλει.

Οδήγησα για αρκετά χιλιόμετρα τόσο μέσα στη Φλωρεντία όσο και τριγύρω της πόλης σε απόσταση μιας ώρας. Οι συνθήκες ήταν υπό ψιλόβροχο και λίγη ομίχλη, και θα έλεγα ιδανικές, διότι σε στροφιλίκια, και με πιο ολισθηρό οδόστρωμα, δοκιμάζεις καλύτερα τα φρένα, το κράτημα του αυτοκινήτου και την ηχομόνωση. Η γενική εκτίμηση είναι ότι το Aygo X Hybrid Electric σε κερδίζει, με καλή ποιότητα κύλισης και ελάχιστες κλίσεις στις στροφές. Η ροπή των 141 Nm τραβάει ικανοποιητικά το αμάξωμα, επιταχύνει σβέλτα με 9,2 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, και πιάνει τελική ταχύτητα πολύ πάνω από τα όρια των αυτοκινητοδρόμων. Βέβαια, δεν χρειάζεται να την αγγίξεις σε καμία περίπτωση, λόγω κλήσεων της τροχαίας και έπειτα κατανάλωσης και ρύπων.

Οι θόρυβοι στην καμπίνα είναι περιορισμένοι και μόνο αν πιέσεις αρκετά το πεντάλ του γκαζιού τότε θα βγάλει λίγο παραπάνω θόρυβο το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων e-CVT.

Χρησιμοποίησα τα τρία προγράμματα λειτουργίας, με το Sport να δίνει ελαφρώς τη διαφορετικότητα στο τιμόνι και την απόκριση του κινητήρα, όμως η διαφορά ήταν μικρή από το Eco.

Επίσης, μπορείς να απενεργοποιήσεις και το σύστημα ευστάθειας, αλλά θέλει «χέρια» αν το παρακάνεις στις στροφές.

Η οδήγηση με το GR δεν μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά διαφορετική από την απλή έκδοση, όμως νιώθεις την πιο σφικτή ανάρτηση και το πιο κοφτερό τιμόνι.

Πέραν τούτων, η Toyota δούλεψε αρκετά στην ποιότητα των υλικών, με ανακυκλωμένα πλαστικά και οικολογικά υφάσματα στα καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα, ενώ αξιοποίησε και υποπροϊόντα χαρτοπολτού, απόβλητα φελλού από τη βιομηχανία κρασιού και ανακυκλωμένο PET, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά 18%.

Διαθέσιμη και η εφαρμογή MyToyota για smartphone, που επιτρέπει την παρακολούθηση δεδομένων του οχήματος –ανάλυση οδήγησης, στάθμη καυσίμου, προειδοποιήσεις και εντοπισμό αυτοκινήτου – και λειτουργεί ως ψηφιακό κλειδί για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και εκκίνηση του κινητήρα.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Toyota προσφέρει εγγύηση έως 11 χρόνια ή 200.000 χλμ. για το αμάξωμα, ενώ για τη μπαταρία η εγγύηση είναι 11 χρόνια ή 1 εκατ. χιλιόμετρα.

Σημειώνω ότι η Toyota δίνει εγγύηση στάνταρ 6 χρόνια και εφόσον ο ιδιοκτήτης του οχήματος συνεχίζει να κάνει τα σέρβις στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα ή σε ανεξάρτητα, αλλά από έλεγχο που θα κάνει η εταιρεία να διαπιστώνει ότι όλα γίνονται σωστά, τότε προσθέτει ένα χρόνο κάθε φορά μέχρι να φτάσει τα 11 χρόνια.

Είναι κι αυτό μια επιπλέον παροχή.