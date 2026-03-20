Οδηγούμε τα Omoda 5 SHS-H και Omoda 9 SHS-P AWD

Η Omoda & Jaecoo παρουσίασε στην Ελλάδα τα ολοκαίνουρια Omoda 5 SHS-H και Omoda 9 SHS-P, δύο εντυπωσιακά από πλευράς τεχνολογίας και εξοπλισμού μοντέλα.



Το Omoda 5 με τη νέα υβριδική τεχνολογία SHS και την άκρως ανταγωνιστική τιμή που ξεκινάει από 24.900 ευρώ αναμένεται να δυσκολέψει πολύ την κατάσταση στην κατηγορία των C-SUV, ενώ στην κατηγορία των D-SUV, το πολυτελές τετρακίνητο plug-in υβριδικό Omoda 9 κάνει την τιμή των 46.900 ευρώ να φαίνεται… ουτοπική.

Omoda 5 SHS-H

Με το Omoda 5 SHS-H, η κινεζική μάρκα ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, καθώς πρόκειται για μία value for money πρόταση που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει.

Το Omoda 5 SHS-H με συνδυαστική ισχύ 224 είναι ένα σύγχρονο crossover που ενσωματώνει την προηγμένη υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System (SHS) σε μία πλήρως υβριδική έκδοση, δηλαδή χωρίς καμία ανάγκη φόρτισης.

Το υβριδικό σύστημα Super Hybrid System αποτελείται από έναν αποδοτικό turbo βενζινοκινητήρα 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες τροφοδοτούμενους από μία μπαταρία υψηλής απόδοσης 1.8 kWh και ένα ειδικά σχεδιασμένο υβριδικό κιβώτιο.

Για την ακρίβεια, η τεχνολογία SHS διαχειρίζεται έξυπνα την ισχύ, την κατανάλωση και την ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, με την έξυπνη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών, το σύστημα εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση, χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε παρέμβασης από τον οδηγό.

Όπως προαναφέραμε το σύστημα κίνησης έχει συνδυαστική ισχύ 224 ίππους, με τον έναν ηλεκτροκινητήρα να αποδίδει 204 ίππους και 310 Nm ροπής, κάτι που στην πράξη σημαίνει άμεσα διαθέσιμη και γραμμική επιτάχυνση. Ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 136 ίππους και έχει το ρόλο της γεννήτριας.

Μιλώντας με νούμερα, το Omoda 5 SHS-H των 1.621 κιλών από στάση αγγίζει τα πρώτα 100 χλμ/ώρα σε 7,9 δλ., ενώ η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 175 χλμ/ώρα.

O κινητήρας εσωτερικής καύσης επιτυγχάνει θερμική απόδοση 44,5%, ένα από τα καλύτερα νούμερα στην κατηγορία, μετατρέποντας περισσότερη ενέργεια του καυσίμου σε κίνηση και μειώνοντας τη σπατάλη από την πηγή.

Το υβριδικό κιβώτιο (DHT), με απόδοση μετάδοσης 98,5%, προσαρμόζει με ακρίβεια την ισχύ στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης, συμβάλλοντας στη χαμηλή κατανάλωση, ενώ η συνδυασμένη αποδοτικότητα των κινητήρων, του υβριδικού κιβωτίου και της μπαταρίας, το Omoda 5 SHS-H επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία έως 1.000 χιλιομέτρων, κατά WLTP.

Εν ολίγοις, το κινεζικό C-SUV πρεσβεύει με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία της μάρκας για τεχνολογίες νέας ενέργειας που παρέχουν υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, πρακτικότητα και σύγχρονο σχεδιασμό σε προσιτή τιμή.

Το Omoda 5 SHS-H συνδυάζει με επιτυχία την καινοτομία, με την πρακτικότητα και τη λειτουργικότητα, ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη μίας σύγχρονης οικογένειας, με οικονομία σε κτήση και χρήση.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης οδήγησης πίσω από το τιμόνι του Omoda 5 SHS-H, είδαμε μέση κατανάλωση κάτω από τα 5,3 λτ./100 χλμ., που δίνει ο κατασκευαστής, σε απαιτητικές συνθήκες κίνησης στα νότια προάστια της Αθήνας και με νορμάλ οδήγηση.

Αναμενόμενα, η εκκίνηση πραγματοποιείται ηλεκτρικά και συνεχίζει έτσι σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, ενώ μέσα στην πόλη δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική ή υβριδική λειτουργία. Στον αυτοκινητόδρομο, ο κινητήρας λειτουργεί στη βέλτιστη ζώνη απόδοσης, με την μπαταρία να υποστηρίζει για την καλύτερη δυνατή κατανάλωση.

Τα driving modes που μπορεί να επιλέξει ο οδηγός είναι τα Eco και Sport, ενώ υπάρχουν τρία επίπεδα ανάκτησης ενέργειας.

Όσον αφορά τις διαστάσεις, το Omoda 5 SHS-H έχει μήκος 4,45μ., πλάτος 1,82μ. και ύψος 1,59μ., ενώ το μεταξόνιο είναι 2,61μ., κάτι που του εξασφαλίζει ευρυχωρία στο εσωτερικό.

Οδηγός και συνοδηγός έχουν άπλετο χώρο μπροστά, ενώ και οι πίσω επιβάτες μετακινούνται με άνεση. Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ αγγίζει τα 372 λίτρα, ένα νούμερο που το τοποθετεί στο μέσο της κατηγορίας.

Σχεδιαστικά, το Omoda 5 SHS-H ξεχωρίζει για τις καθαρές, δυναμικές γραμμές και τη σύγχρονη αισθητική του, υιοθετώντας τη φιλοσοφία «Sporty, Fashionable, Futuristic». Διαθέτει δυναμικό παρουσιαστικό με τη διάτρητη γρίλια στο εμπρός μέρος να το διαφοροποιεί από την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Αντίστοιχα και το πίσω μέρος αποπνέει δυναμισμό με τα φωτιστικά σώματα που εκτείνονται σε όλο το πλάτος να δημιουργούν μία πλουραλιστική αίσθηση.

Στο εσωτερικό, η σχεδίαση είναι μοντέρνα, ενώ η αίσθηση πολυτέλειας και η ψηφιακή τεχνολογία κυριαρχούν σε συνδυασμό με κυρτή διάταξη διπλής οθόνης και τα σπορ καθίσματα. Πιο συγκεκριμένα, στο κέντρο του ταμπλό συναντάμε μία οθόνη αφής 12,3 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων και στο ρόλο του πίνακα οργάνων μία επίσης 12,3 ιντσών οθόνη.

Τα πλαστικά ως επί τω πλείστον είναι μαλακά, ενώ οι δερμάτινες επενδύσεις τονίζουν το premium αποτέλεσμα. Η εργονομία ενισχύεται και με την παρουσία φυσικών διακοπτών για τις βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου, ενώ οι διάφορες θήκες βολεύουν για μικρά ή μεγαλύτερα αντικείμενα.

Η θέση οδήγησης είναι ψηλή, βρίσκεις εύκολα την ιδανική και χαρίζει ορατότητα. Από τα πρώτα χιλιόμετρα οδήγησης αντιλαμβάνεσαι την άνεση και την πολύ καλή ποιότητα κύλισης. Η ανάρτηση με τους πολλαπλούς συνδέσμους πίσω απορροφά κάθε είδους ανωμαλία του οδοστρώματος, ενώ συνδράμει στη σταθερότητα.

Οδηγώντας σε περιοχές των Νοτίων προαστίων και περιχώρων, διαπιστώσαμε πως μέσα στην πόλη τον πρώτο λόγο έχει ο ηλεκτροκινητήρας και ο θερμικός λειτουργεί κυρίως υποστηρικτικά. Ωστόσο, ο βενζινοκινητήρας αναλαμβάνει δράση όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν, όπως σε μία προσπέραση ή σε πιο υψηλή ταχύτητα.

Το εξαιρετικό υβριδικό σύστημα συνεργάζεται άψογα με το κιβώτιο DHT, ενώ όπως προαναφέραμε η κατανάλωση που είδαμε ήταν κάτω από 5 λτ./100 χλμ. και όπως φαίνεται η υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System (SHS) αποδίδει τα μέγιστα.

Το Omoda 5 SHS-H διαθέτει 7 αερόσακους και έως και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων, όπως το Adaptive Cruise Control, το Σύστημα Αυτόματης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης και την Προειδοποίηση Τυφλών Σημείων.

Τα πάντα δείχνουν πως το C-SUV της Omoda θα έχει μια λαμπρή εμπορικά πορεία μπροστά του, καθώς όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την τιμή εκκίνησης των 24.900 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση Comfort και από 27.500 ευρώ στην Premium είναι ο ορισμός του value for money για τα δεδομένα της σημερινής εποχής.

Τέλος, συνοδεύεται από 7ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου, 8ετή εγγύηση για την μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης, καθώς και 7 χρόνια οδικής βοήθειας.

Omoda 9 SHS-P AWD

Το Omoda 9 SHS-P AWD αποτελεί τη ναυαρχίδα της μάρκας και τον ορισμό της πολυτέλειας, ενώ τοποθετείται στην κορυφή της κατηγορίας D-SUV. Με μήκος 4.775 χλστ., πρόκειται για ένα premium οικογενειακό με άπλετους χώρους και επιβλητική παρουσία.

Η φουτουριστική σχεδίαση, ο premium προσανατολισμός του και η προηγμένη τεχνολογία είναι τα χαρακτηριστικά που το διακρίνουν.

Παρά τον όγκο του, το Omoda 9 SHS-P AWD έχει εκλεπτυσμένα χαρακτηριστικά. Η φουτουριστική εμπρός όψη με τον Matrix LED φωτισμό συνδυασμό με τις δυναμικές αναλογίες τονίζουν τη σπορ προσωπικότητά του, ενώ το αεροδυναμικό προφίλ εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση με αεροδυναμικό συντελεστή μόλις 0,308 Cd.

Αντίστοιχα, η ίδια φιλοσοφία συνεχίζεται και στο εσωτερικό του Omoda 9 SHS-Ρ. Πολυτέλεια, ευρυχωρία, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τεχνολογία. Η καμπίνα του PHEV της Omoda, μάλιστα, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα το υψηλό επίπεδο άνεσης, σύμφωνα με τη φιλοσοφία «premium απόλαυση για όλους», προσφέροντας εξατομικευμένες ρυθμίσεις για τον οδηγό, το συνοδηγό και τους πίσω επιβάτες.

Εκτός της ευρύχωρης και πρακτικής καμπίνας, ο χώρος αποσκευών είναι 660 λίτρα και φτάνει τα 1.783 λίτρα με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Omoda 9 SHS-Ρ AWD έχει διακριθεί με το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Automotive & Transport στα διεθνή βραβεία International Design Awards (IDA).

Το τετρακίνητο D-SUV τροφοδοτείται από το plug-in υβριδικό σύστημα Super Hybrid System (SHS), το οποίο συνδυάζει τον τετρακύλινδρο 1.5 TGDI turbo των 143 ίππων με τρεις ηλεκτροκινητήρες, δύο στον εμπρός άξονα και έναν στον πίσω. Μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά έως 145 χλμ., κατά WLTP, ενώ η συνολική αυτονομία φτάνει τα 1.100 χιλιόμετρα, χάρη στο συνδυασμό της μπαταρίας με χωρητικότητα 34,46 kWh και του ρεζερβουάρ των 70 λίτρων.

Η συνδυαστική ισχύς αποδίδει 537 ίππους και 650 Nm ροπής. Το 0-100 χλμ./ώρα επιτυγχάνεται σε 4,9 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα. Η μετάδοση γίνεται μέσω του 3DHT, ενός ειδικά εξελιγμένου υβριδικού κιβωτίου τριών μηχανικών σχέσεων για το θερμικό κινητήρα.

Η τετρακίνηση i-AWD με προσαρμοζόμενη κατανομή ροπής εξασφαλίζει άμεση και ευέλικτη απόκριση, κατευθύνοντας την κίνηση σε εμπρός ή πίσω άξονα ανάλογα με τις συνθήκες, για μέγιστη πρόσφυση και ασφάλεια σε κάθε είδους οδόστρωμα.

Στο δρόμο, η εξαιρετική ποιότητα κύλισης και το υψηλό επίπεδο ηχομόνωσης εξασφαλίζουν ποιοτικές διαδρομές και ευχάριστα ταξίδια. Το κινεζικό SUV είναι σαφώς προσανατολισμένο στην άνεση και με σταθερό πάτημα.

Η ηλεκτρομαγνητική ανάρτηση CDC, με πέντε αισθητήρες θέσης και τέσσερα ηλεκτρομαγνητικά αμορτισέρ, βοηθάει το αμάξωμα των 2.717 κιλών του Omoda 9 SHS-P να ισοπεδώνει με ευκολία κάθε είδους κακοτεχνία του οδοστρώματος.

Επίσης, οδηγός έχει στη διάθεσή του τα οδηγικά προγράμματα Normal, Eco και Sport μέσω του Driving Mode Selector, ώστε να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σε κάθε συνθήκη, αλλά και το Terrain Selector με τις επιλογές προφίλ Snow, Mud και Off-road, τα οποία βελτιώνουν την πρόσφυση και τον έλεγχο σε ολισθηρές ή απαιτητικές επιφάνειες και εκτός δρόμου διαδρομές.

Επιπλέον, διαθέτει εξελιγμένο σύνολο προηγμένων τεχνολογιών, οι οποίες λειτουργούν αυτόνομα με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, της πρόληψης και της υποστήριξης του οδηγού σε κάθε διαδρομή.

Το Omoda 9 SHS-P AWD απευθύνεται σε ιδιαίτερο και απαιτητικό κοινό, αλλά η τιμή εκκίνησης των 46.900 ευρώ και για όσα προσφέρει τεχνολογικά και εξοπλιστικά δεν είναι τόσο… απαιτητική για την κατηγορία των premium D-SUV. Είναι διαθέσιμο με ολοκληρωμένα και ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα με προνομιακό επιτόκιο από 6,9%.

Αξίζει να σημειωθεί πως πίσω από την Omoda & Jaecoo βρίσκεται ο όμιλος Emil Frey Group, εισαγωγέας και των Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα.