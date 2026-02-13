Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων ζητούν διασφάλιση του βιομηχανικού μέλλοντος της Ευρώπης

Η σύνοδος κορυφής της Αμβέρσας, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου, αποφάνθηκε ότι χωρίς ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανία, δεν υπάρχει ανθεκτική και ασφαλής Ευρώπη.

Την άποψη αυτή συμμερίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), που ζητά συγκεκριμένη δράση το 2026 για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση του βιομηχανικού μέλλοντος της Ευρώπης.

«Ο αυτοκινητοβιομηχανικός τομέας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος παραγωγής, παρέχοντας σε περισσότερους από 13 εκατομμύρια ανθρώπους θέσεις εργασίας και είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής στην έρευνα και την καινοτομία. Υποστηρίζουμε την έκκληση της Αμβέρσας για συντονισμένα μέτρα που διασφαλίζουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και αποκαθιστούν τη βιομηχανική ισχύ της Ευρώπης», δήλωσε η Sigrid de Vries, γενική διευθύντρια της ACEA. «Η επιτυχία της πορείας απαλλαγής της Ευρώπης από τις εκπομπές άνθρακα για τις οδικές μεταφορές εξαρτάται από μια ακμάζουσα και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στην Ευρώπη».

Απευθυνόμενη στην πρόεδρο von der Leyen στη Σύνοδο Κορυφής της Αμβέρσας, η Karin Radstrom, πρόεδρος Εμπορικών Οχημάτων της ACEA και διευθύνουσα σύμβουλος της Daimler Truck, υπογράμμισε ότι η απαλλαγή των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων από τις εκπομπές άνθρακα, είναι μια προσπάθεια έντασης κεφαλαίου που απαιτεί ένα συνεκτικό και ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής. Από αυτή την άποψη, ο τομέας χρειάζεται μια πιο ριζοσπαστική προσέγγιση στην απλούστευση των κανονισμών για την απελευθέρωση πόρων για την ηλεκτροκίνηση, ξεκινώντας με τον κανονισμό Euro 7.

Αυτό που είναι κρίσιμο το 2026 είναι να συνεχιστεί μια στοχευμένη ρεαλιστική προσέγγιση «τριών λωρίδων» στην απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες των επιβατικών αυτοκινήτων, των βαν, των φορτηγών και των λεωφορείων. Η τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής για ελάφρυνση της συμμόρφωσης για τα αυτοκίνητα και τα βαν με τους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030 δεν είναι επαρκής και θα πρέπει να ενισχυθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ενώ η πρόταση για τα Καθαρά Εταιρικά Οχήματα αναγνωρίζει την ανάγκη δημιουργίας μέτρων ζήτησης, πρέπει να εξισορροπηθεί με κίνητρα για την επιτάχυνση της πολύ αναγκαίας μετάβασης προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, η οποία βασίζεται στην αγορά. Η μετάβαση θα επιταχυνθεί μόνο εάν η ΕΕ και τα κράτη μέλη διπλασιάσουν τις ευνοϊκές συνθήκες σήμερα – από αναβαθμίσεις δικτύου και ανάπτυξη υποδομών έως κίνητρα αγοράς και χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για φόρτιση.

Οι κατασκευαστές οχημάτων της Ευρώπης παραμένουν πλήρως προσηλωμένοι στην κλιματική ουδετερότητα. Με τις κατάλληλες συνθήκες-πλαίσιο, η αυτοκινητοβιομηχανία είναι έτοιμη να συμβάλει σε μια ανταγωνιστική, βιώσιμη και ανθεκτική ευρωπαϊκή οικονομία.