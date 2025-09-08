Οι Jari-Matti Latvala – Jani Hussi νικητές στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις

Με θριαμβευτές τους Φινλανδούς Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα και Γιάνι Χούσι, ολοκληρώθηκε το επιτυχημένο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2025.

Ο Λάτβαλα, έχοντας κερδίσει το Ράλλυ Ακρόπολις το 2013, τώρα, 12 χρόνια κερδίζει και το ιστορικό σκέλος του αγώνα.

Το φινλανδικό δίδυμο επικράτησε πλήρως την Κυριακή, στο δεύτερο σκέλος του αγώνα, με ταχύτερο χρόνο και στις 6 ειδικές διαδρομές με την Toyota Celica Turbo 4WD (ST185).

Ήταν η 3η τους νίκη στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων.

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Μάριος Σταφυλοπάτης – Γιώργος Χατζηρήγας (Lancia Delta Integrale 16V) που κινήθηκαν χωρίς προβλήματα την Κυριακή, επικρατώντας παράλληλα στον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων.

Άτυχοι στάθηκαν για άλλη μια χρονιά οι Βέλγοι Ghislain de Mevius-Johan Jalet που εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους στη δεύτερη διαδρομή της Κυριακής, από πρόβλημα στον κινητήρα του Mazda 323 GTX κι ενώ ήταν στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης.

Οι Αχιλλέας Χριστοδούλου – Κωνσταντίνος Σούκουλης με Mitsubishi Lancer Evo VI, πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση καθ’ όλη τη διάρκεια του διήμερου αγώνα και παρά το κλαταρισμένο ελαστικό που είχαν στο πρώτο σκέλος, κατέκτησαν την τρίτη θέση της γενικής κατάταξης.

Ένα λάθος κόστισε στους Gregoire de Mevius-Andre Leyh τη δυνατότητα να παλέψουν για μια θέση στο βάθρο του αγώνα.

Το πολωνικό πλήρωμα Maciej Lubiak-Grzegorz Dachowski, παρά το πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων της Porsche 911 Carrera RS 2.7 με την 5η θέση στον αγώνα, παρέμεινε επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων.

Στην πρώτη τους γνωριμία με τα ελληνικά χώματα, οι Will Graham – James O’Brien χάρισαν θέαμα με την πισωκίνητη BMW M3 E30, τερματίζοντας στην 6η θέση.

Στην 7η θέση της γενικής κατάταξης ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι Πέτρος Παντελή – Αντώνης Χρυσοστόμου, με Mitsubishi Lancer Evo II, στην 8η οι Enrico Brazzoli – Martina Musiari με Porsche 911 Carrera RS 2.7, στην 9η οι Ernie Graham – Karen Graham με Ford Escort RS1800 και τη δεκάδα ολοκλήρωσαν οι Pasi Hapulahti – Antti Nordstrom με Volvo 242.

Οι Γιώργος Δελαπόρτας – Ευάγγελος Παναρίτης με το Volkswagen Golf II πήραν τη 2η θέση στον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, τη 2η στην Ελληνική Κατηγορία 4 και την 1η στα προσθιοκίνητα, ενώ το βάθρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ιστορικών συμπλήρωσαν οι Δημήτρης Παύλος Μελάς – Στάθης Βαρδαξής με Porsche 911 Carrera RS 3.0, που επικράτησαν στην Ελληνική Κατηγορία 2.

