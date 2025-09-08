Driveit

Οι Jari-Matti Latvala – Jani Hussi νικητές στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις

Ο άλλοτε οδηγός του WRC πέτυχε την 3η του νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων
latvala
Οι ιπτάμενοι Φινλανδοί Jari-Matti Latvala – Jani Hussi με την Toyota Celica Turbo 4WD (ST185)
Δημήτρης Μπαλής

Με θριαμβευτές τους Φινλανδούς Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα και Γιάνι Χούσι, ολοκληρώθηκε το επιτυχημένο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2025.

Ο Λάτβαλα, έχοντας κερδίσει το Ράλλυ Ακρόπολις το 2013, τώρα, 12 χρόνια κερδίζει και το ιστορικό σκέλος του αγώνα.

Το φινλανδικό δίδυμο επικράτησε πλήρως την Κυριακή, στο δεύτερο σκέλος του αγώνα, με ταχύτερο χρόνο και στις 6 ειδικές διαδρομές με την Toyota Celica Turbo 4WD (ST185).

pema-rally-acropolis-finish

Ήταν η 3η τους νίκη στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων.

stafylopatis-marios
Μάριος Σταφυλοπάτης – Γιώργος Χατζηρήγας

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Μάριος Σταφυλοπάτης – Γιώργος Χατζηρήγας (Lancia Delta Integrale 16V) που κινήθηκαν χωρίς προβλήματα την Κυριακή, επικρατώντας παράλληλα στον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων.

Άτυχοι στάθηκαν για άλλη μια χρονιά οι Βέλγοι Ghislain de Mevius-Johan Jalet που εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους στη δεύτερη διαδρομή της Κυριακής, από πρόβλημα στον κινητήρα του Mazda 323 GTX κι ενώ ήταν στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης.

christodoulou
Αχιλλέας Χριστοδούλου – Κωνσταντίνος Σούκουλης

Οι Αχιλλέας Χριστοδούλου – Κωνσταντίνος Σούκουλης με Mitsubishi Lancer Evo VI, πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση καθ’ όλη τη διάρκεια του διήμερου αγώνα και παρά το κλαταρισμένο ελαστικό που είχαν στο πρώτο σκέλος, κατέκτησαν την τρίτη θέση της γενικής κατάταξης.

Ένα λάθος κόστισε στους Gregoire de Mevius-Andre Leyh τη δυνατότητα να παλέψουν για μια θέση στο βάθρο του αγώνα.

Το πολωνικό πλήρωμα Maciej Lubiak-Grzegorz Dachowski, παρά το πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων της Porsche 911 Carrera RS 2.7 με την 5η θέση στον αγώνα, παρέμεινε επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων.

Will Graham - James O’Brien
Will Graham – James O’Brien

Στην πρώτη τους γνωριμία με τα ελληνικά χώματα, οι Will Graham – James O’Brien χάρισαν θέαμα με την πισωκίνητη BMW M3 E30, τερματίζοντας στην 6η θέση.

panteli-petros
Πέτρος Παντελή – Αντώνης Χρυσοστόμου

Στην 7η θέση της γενικής κατάταξης ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι Πέτρος Παντελή – Αντώνης Χρυσοστόμου, με Mitsubishi Lancer Evo II, στην 8η οι Enrico BrazzoliMartina Musiari με Porsche 911 Carrera RS 2.7, στην 9η οι Ernie Graham – Karen Graham με Ford Escort RS1800 και τη δεκάδα ολοκλήρωσαν οι Pasi Hapulahti – Antti Nordstrom με Volvo 242.

Οι Γιώργος Δελαπόρτας – Ευάγγελος Παναρίτης με το Volkswagen Golf II πήραν τη 2η θέση στον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, τη 2η στην Ελληνική Κατηγορία 4 και την 1η στα προσθιοκίνητα, ενώ το βάθρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ιστορικών συμπλήρωσαν οι Δημήτρης Παύλος Μελάς – Στάθης Βαρδαξής με Porsche 911 Carrera RS 3.0, που επικράτησαν στην Ελληνική Κατηγορία 2.

Ford Ranger-historic-acropolis

Σημειώνω ότι πλοηγός του αγώνα ήταν ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, το Ford Ranger Plug-in hybrid, που προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως και 50 χλμ., εξαιρετικά χαμηλή μέση κατανάλωση καυσίμου 3,4 λίτρα/100 χλμ., μέγιστη ισχύ 281 PS και ροπή μεγαλύτερη του Ranger Raptor που ανέρχεται σε 697 Nm.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo