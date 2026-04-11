Οι Vespa Primavera και Vespa Sprint S στην Ελλάδα

Τιμές από 3.800 ευρώ για το μοντέλο 50 κ.εκ., ενώ υπάρχουν εκδόσεις 125 κ.εκ.  και 150 κ.εκ.
vespa-primavera-2026
Η Vespa Primavera

Δύο από τα δημοφιλή μοντέλα της Vespa, oι Primavera και Sprint, έφτασαν με νέα χαρακτηριστικά και τεχνικές αναβαθμίσεις.

Διαθέτουν νέους τροχούς 12 ιντσών με πέντε διαιρούμενες ακτίνες, η Vespa Sprint S έχει πέντε γρίλιες στο αριστερό φέρινγκ, το έμβλημα στο φτερό της Primavera έχει αλλάξει, σε όλες τις εκδόσεις επιστρέφει το άγκιστρο κάτω από το τιμόνι για τη μεταφορά τσάντας, έχει γίνει μια μικρή αισθητική παρέμβαση στη «γραβάτα» στο κέντρο της ποδιάς, και η σέλα είναι επενδυμένη με νέο υλικό.

Κι ακόμα, φέρουν νέο πίνακα οργάνων με ψηφιακές ενδείξεις, ενώ η Vespa Primavera Tech διαθέτει έγχρωμο πίνακα οργάνων TFT 5 ιντσών, και την πλατφόρμα πολυμέσων Vespa MIA.

Οι Vespa Primavera και Vespa Sprint S διατίθενται σε εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης και σε εκδόσεις με ηλεκτροκινητήρα. Οι εκδόσεις βενζίνης τροφοδοτούνται από σύγχρονους τετράχρονους κινητήρες, με τριβάλβιδο χρονισμό και ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου, στους κυβισμούς 50, 125 και 150 κ.εκ..

vespa-sprint-s-2026

Τα μοντέλα της νέας σειράς Vespa «small body» διατίθενται επίσης με ηλεκτροκινητήρες, τόσο στην έκδοση Moped (με έγκριση τύπου μοτοποδηλάτου και ταχύτητα περιορισμένη στα 45 χλμ./ώρα) όσο και στην έκδοση Motorcycle, που διατίθεται στην έκδοση εξοπλισμού Vespa Primavera Tech. Όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα στην έκδοση Moped διαθέτουν αφαιρούμενες μπαταρίες, για μεγαλύτερη ευκολία στη φόρτιση.

Οι Vespa «small body» 125 και 150, αντί για το κλασικό πίσω ταμπούρο φέρουν ατσάλινο δίσκο 220 χιλιοστών, που συνδυάζεται με το μπροστινό δισκόφρενο και το ABS.

vespa-sprint-s-elettrica
Η Vespa Sprint S Elettrica

Όλες οι εκδόσεις Vespa Primavera και Vespa Sprint S πάνω από 50 κ.εκ. διαθέτουν πλέον σύστημα keyless, που επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα χωρίς την εισαγωγή κλειδιού. Το κλειδί επιτρέπει επίσης το άνοιγμα της σέλας και ενεργοποιεί το σύστημα απομακρυσμένης αναγνώρισης της Vespa αναβοσβήνοντας τα φλας.

Οι νέες Vespa Primavera και Vespa Sprint S προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ.

Οι τιμές ξεκινούν από τα 3.800 ευρώ για το μοντέλο 50 κ.εκ. και από 4.000 ευρώ για τη Vespa Sprint S.

 

Driveit: Περισσότερα άρθρα
