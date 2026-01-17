Όλοι οι αγώνες Ράλι Ιστορικών αυτοκινήτων για το 2026

Πλούσια δράση θα έχουν φέτος τα ιστορικά αυτοκίνητα, σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Συγκεκριμένα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι Ιστορικών Αυτοκινήτων περιλαμβάνει 6 αγώνες, 3 σε χώμα και 3 σε άσφαλτο, ενώ ο νέος θεσμός Κύπελλα Ράλι Ασφάλτου και Χώματος, περιλαμβάνει από 4 αγώνες.

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι Ιστορικών αυτοκινήτων ο πρώτος αγώνας είναι το ασφάλτινο Ράλι Λαμίας στις 21 και 22 Μαρτίου, κι ακολουθεί το χωμάτινο Ράλι Στερεάς Ελλάδας, 25 και 26 Απριλίου. Η συνέχεια θα δοθεί με το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις στις 23 και 24 Μαΐου, αγώνα ο οποίος εντάσσεται και φέτος στο καλεντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Χώματος. Έπεται το ασφάλτινο Ράλι Ευβοϊκού, 3 και 4 Οκτωβρίου, το Φθινοπωρινό Ράλι 7 και 8 Νοεμβρίου και η αυλαία του πρωταθλήματος θα πέσει με το ασφάλτινο Ράλι Παλλάδιο, 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Πρώτος αγώνας του Κυπέλλου Ράλι Ασφάλτου Ιστορικών Αυτοκινήτων είναι το Ράλι Σπριντ Φτέρης, 4 και 5 Απριλίου. Ακολουθούν το Ράλι Αχαιός, 9 και 10 Μαΐου, το Ράλι Ευβοϊκού, 3 και 4 Οκτωβρίου και το Ράλι Παλλάδιο, 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Αντίστοιχα, εναρκτήριος γύρος του Κυπέλλου Ράλι Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων είναι το Ράλι Σπριντ Αττικής, 7 και 8 Μαρτίου. Η συνέχεια θα δοθεί στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις (23-24 Μαΐου), και ακολουθούν το Ράλι Σπριντ Λιβαδειάς, 26 και 27 Σεπτεμβρίου και το Φθινοπωρινό Ράλι 7 και 8 Νοεμβρίου.