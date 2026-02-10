Ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό έργο αυτοματοποιημένης οδήγησης που συντόνισε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα για την αυτοματοποιημένη οδήγηση, με κοινό παρονομαστή την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών εργαλείων που ενισχύουν την οδική ασφάλεια, υλοποιούνται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Μάλιστα, πρόσφατα ολοκληρώθηκε ένα από αυτά. Πρόκειται για το έργο PoDIUM, μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή κοινοπραξία με 26 καίριους φορείς, με συντονιστή το ΕΠΙΣΕΥ.

Το έργο εστίασε στην αυτοματοποιημένη οδήγηση, με εκτεταμένες πιλοτικές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Κομβικό ρόλο στο έργο είχαν διεθνείς οργανισμοί και εταιρείες όπως οι Robert Bosch GmbH, Nokia, ERTICO – ITS Europe και Stellantis – Centro Ricerche Fiat, ενώ συμμετείχαν πανεπιστήμια, διαχειριστές αυτοκινητοδρόμων, τεχνολογικοί πάροχοι και δήμοι από Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία και Λουξεμβούργο.

Από ένα προαστιακό δρόμο της Γερμανίας στις σύνθετες διασταυρώσεις της Ιταλίας και στους πολυσύχναστους δρόμους και αυτοκινητοδρόμους της Ισπανίας, και μέσα από πιλότους σε πόλεις, αυτοκινητοδρόμους και απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως τα τούνελ, το έργο δοκίμασε στην πράξη πώς ο συνδυασμός φυσικών και ψηφιακών υποδομών μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια τη συνεργατική και αυτοματοποιημένη οδήγηση. Οι δοκιμές που ακολουθούν δείχνουν τι σημαίνει αυτό στην πράξη για τους δρόμους του μέλλοντος.

«Η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από το θεσμικό πλαίσιο», επισημαίνει ο Δρ Άγγελος Αμδίτης, επιστημονικός συντονιστής του έργου -επίσης διευθυντής Ε&Α του ΕΠΙΣΕΥ και πρόεδρος ITS Hellas και ERTICO ITS – Europe-, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο παραμένει η ασφαλής ένταξη των συστημάτων στην πραγματική κυκλοφορία. «Δεν αρκεί να δείξουμε ότι η αυτοματοποιημένη οδήγηση λειτουργεί, αλλά πρέπει να αποδείξουμε πώς μπορεί να συνυπάρξει με τους ανθρώπους στον δρόμο, με κοινούς κανόνες, σαφείς ευθύνες και κοινωνική αποδοχή — και αυτό ακριβώς επιχείρησε να κάνει το PoDIUM δοκιμάζοντας τις λύσεις του σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας».

Όταν τα οχήματα συνεργάζονται για ασφαλείς προσπεράσεις – Γερμανία

Σε έναν προαστιακό δρόμο της Ουλμ, στη νοτιοδυτική Γερμανία, ένα φαινομενικά απλό αλλά κρίσιμο σενάριο καθημερινής οδήγησης μετατράπηκε σε πεδίο δοκιμής του μέλλοντος: μια λωρίδα κυκλοφορίας μπλοκαρισμένη από ακινητοποιημένο όχημα, μέσα σε συνθήκες μικτής κυκλοφορίας. Εκεί όπου συνήθως θα ακολουθούσαν καθυστερήσεις, νευρικοί ελιγμοί και αυξημένος κίνδυνος, τα οχήματα —μαζί με ευάλωτους χρήστες του δρόμου όπως οι ποδηλάτες— «συνεννοήθηκαν» ψηφιακά. Το όχημα της ελεύθερης λωρίδας παραχώρησε προτεραιότητα σε εκείνο που βρισκόταν πίσω από το εμπόδιο, ενώ τα εμπλεκόμενα συστήματα αντάλλαξαν σε πραγματικό χρόνο κρίσιμες πληροφορίες, συγχρονίζοντας τις κινήσεις τους και επιτρέποντας μια ασφαλή προσπέραση χωρίς αιφνιδιασμούς. Οι πιλοτικές δοκιμές έδειξαν ότι ακόμη και με περιορισμένα δεδομένα από συνδεδεμένους χρήστες του δρόμου – ενισχυμένα όπου χρειάζεται από την υποδομή – η κυκλοφορία μπορεί να ρυθμιστεί αξιόπιστα και συνεργατικά, βελτιώνοντας αισθητά την οδική ασφάλεια, ιδίως για τους πιο ευάλωτους, μια ομάδα που εξακολουθεί να πληρώνει βαρύ τίμημα στους ευρωπαϊκούς δρόμους.