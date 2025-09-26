Driveit

Ολυμπία Οδός: Αυτοκινητόδρομος και περιβάλλον

Όλες οι εταιρείες του ομίλου VINCI, παγκοσμίως, γιόρτασαν με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
Δημήτρης Μπαλής

Η Ολυμπία Οδός δεν είναι απλά ένας αυτοκινητόδρομος που παρέχει γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις, αλλά και ένας αυτοκινητόδρομος που σέβεται το περιβάλλον.

Όσοι διέρχονται θα έχουν διαπιστώσει το πρωτοποριακό πρόγραμμα παραγωγής πόσιμου νερού από τον αέρα, για την προστασία των φυσικών υδάτινων πόρων, αλλά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα που έχουν στηθεί και λειτουργούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου.

Στην Ημέρα Περιβάλλοντος, που γιόρτασε η Ολυμπία Οδός μαζί με όλες τις εταιρείες του ομίλου VINCI, στις 22 Σεπτεμβρίου, στελέχη της Ολυμπίας Οδού με αφορμή την καταστροφική πυρκαγιά στην Πάτρα και την Κάτω Αχαΐα, επισκέφθηκαν τα τμήματα του αυτοκινητόδρομου που επλήγησαν. Εκεί, ο διευθυντής Λειτουργίας, Μιχάλης Μπάρτζης και ο διευθυντής του Τομέα 2 Ξυλόκαστρο- Πύργος, Ανδρέας Γαλάνης, μετέφεραν την εμπειρία τους από την κινητοποίηση του προσωπικού και των υπεργολάβων του Τομέα 2, που βοήθησαν καθοριστικά στην κατάσβεση και ελαχιστοποίηση των συνεπειών της πυρκαγιάς.

Ο διευθυντής Περιβάλλοντος της Ολυμπίας Οδού, Γιώργος Καζαντζόπουλος, ενημέρωσε τους συναδέλφους του για θέματα αποκατάστασης του περιβάλλοντος μετά από φυσικές καταστροφές, τονίζοντας ότι: «Οι φυτέψεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή. Θα επιλεχθούν είδη της τοπικής χλωρίδας, με μικρές ανάγκες άρδευσης, κατά το δυνατόν βραδύκαυστα, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη χαμηλής βλάστησης για την κατά το δυνατόν άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης του εδάφους, ως συνέπεια της πυρκαγιάς».

Οι εργαζόμενοι της Ολυμπίας Οδού πήραν μέρος σε δράση αποκατάστασης και ενίσχυσης φύτευσης σε χώρο εντός του αστικού ιστού του Ρίου και στη συνέχεια συνδέθηκαν διαδικτυακά με όλες τις εταιρείες του ομίλου VINCI, σε συζήτηση κατά την οποία ανταλλάχθηκαν καινοτόμες ιδέες και πρακτικές για το περιβάλλον.

