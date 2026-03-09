Όμιλος Volkswagen: Τα ηλεκτρικά μοντέλα που έφτασαν τα 4 εκατ. πωλήσεις

Δώδεκα χρόνια μετά την κυκλοφορία το 2013 του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού αυτοκινήτου μαζικής παραγωγής, του ομίλου Volkswagen, το VW e-up!, ο όμιλος κατέγραψε 4 εκατ. πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μπαταρίας (BEV).

Μάλιστα, στην Ευρώπη, στην αγορά BEV, κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο, με περίπου 27%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το VW e-up!, ακολούθησε το VW e-Golf το 2014, ενώ από το 2019 η μεγάλη γκάμα των μοντέλων βασίστηκε στην πλατφόρμα Modular Electric Drive Matrix (MEB), από την οποία έχουν πουληθεί περίπου 3 εκατ. οχήματα μέχρι σήμερα.

Σημειώνουμε ότι σε όλες τις μάρκες, τα τελευταία δύο χρόνια, ο όμιλος Volkswagen έχει ανανεώσει πλήρως το χαρτοφυλάκιο των ηλεκτρικών του μοντέλων, με περίπου 20 παρουσιάσεις νέων..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, οι μάρκες του ομίλου προσφέρουν περισσότερα από 30 πλήρως ηλεκτρικά οχήματα μόνο στην κατηγορία των επιβατικών αυτοκινήτων, από συμπαγή αυτοκίνητα έως πολυτελή SUV. Επιπλέον, υπάρχουν πλήρως ηλεκτρικά φορτηγά και λεωφορεία από τις μάρκες TRATON Scania, MAN, International και Volkswagen Truck & Bus.

Επίσης, το 2026 ο όμιλος επεκτείνει τη γκάμα του με πάνω από 20 νέα μοντέλα, παγκοσμίως, εκ των οποίων περίπου τα μισά είναι πλήρως ηλεκτρικά.

Το παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής BEV περιλαμβάνει περισσότερες από 20 τοποθεσίες, καθώς ο όμιλος Volkswagen κατασκευάζει τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματά του σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές, στην Κίνα, στις ΗΠΑ και στη Βραζιλία. Σε ποσοστό περίπου 77%, η πλειονότητα των τεσσάρων εκατομμυρίων BEV κατασκευάστηκε στην εγχώρια αγορά της Ευρώπης (11 μονάδες παραγωγής: Έμντεν, Τσβίκαου, Ανόβερο, Μπρατισλάβα, Μλάντα Μπόλεσλαβ, Ίνγκολστατ, Νέκαρσουλμ, Λειψία, Τσούφενχαουζεν, Μόναχο και Σέντερτελγιε). Οι μονάδες σε Παμπλόνα και Μαρτορέλ βρίσκονται στα αρχικά στάδια για την παραγωγή των μοντέλων της οικογένειας ηλεκτρικών αστικών αυτοκινήτων. Οι προετοιμασίες για την έναρξη της παραγωγής BEV βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη στο κεντρικό εργοστάσιο της μάρκας Volkswagen στο Wolfsburg, καθώς και στο εργοστάσιο της Bentley στο Crewe της Αγγλίας.

Οι τρεις βασικές αγορές BEV αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% των πωλήσεων. Περισσότερα από δύο στα τρία πλήρως ηλεκτρικά οχήματα παραδόθηκαν στην Ευρώπη (68%), η Κίνα αντιπροσώπευε το 20% και οι ΗΠΑ περίπου το 8%. Όλες οι άλλες αγορές μαζί αντιπροσώπευαν το 4%.

Η μάρκα Volkswagen πούλησε 2 εκατ. μονάδες, η Skoda 480.000, η SEAT/CUPRA 230.000 μονάδες και η Volkswagen Επαγγελματικά 140.000 μονάδες. Η Audi συνέβαλε με 870.000 μονάδες στην premium κατηγορία και με 250.000 η Porsche. Το Brand Group Trucks πούλησε περίπου 11.000 οχήματα.

Η πιο δημοφιλής κατηγορία οχημάτων για τα BEV ήταν η compact κατηγορία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 70% των παραδόσεων, με μοντέλα όπως: VW ID.3, ID.4, Skoda Enyaq, CUPRA Born και Audi Q4 e-tron.

Όσον αφορά τους τύπους αμαξώματος, τα SUV ή crossover ήταν τα πιο δημοφιλή, με περισσότερα από τα μισά ηλεκτρικά BEV να εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.

Τα 10 πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα, τα οποία αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 80% των πωλήσεων, είναι: VW ID.4/ID.5 με 901.000 μονάδες, VW ID.3 με 628.000, Audi Q4 e-tron (συμπεριλαμβανομένου του Sportback) 387.000, Skoda Enyaq (συμπεριλαμβανομένου του Coupe) 352.000, Audi e-tron/Q8 e-tron (μαζί με τι Sportback) 255.000, Porsche Taycan (συμπεριλαμβανομένου του Turismo) 177.000, CUPRA Born 172.000, VW e-Golf 152.000, VW ID. Buzz (με το Cargo) 132.000 και VW ID.7 (με το Tourer) 132.000.