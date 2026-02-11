Omoda: Διαθέσιμο το φουλ υβριδικό Omoda 5 SHS-H με 1.000 χλμ. αυτονομία

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση που πλαισιώνει το αμιγώς ηλεκτρικό Omoda 5, έφερε στην Ελλάδα η εισαγωγική εταιρεία του ομίλου Emil Frey.

Το νέο, φουλ υβριδικό Omoda 5 SHS-H, είναι σχεδόν πανομοιότυπο με το ηλεκτρικό αδερφάκι του, όμως στην περίπτωσή του η μάσκα έχει ανοίγματα προφανώς για να ψύχεται το θερμικό μοτέρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι επειδή αναφέρομαι κατευθείαν σε αυτό το χαρακτηριστικό, επισημαίνω ότι το crossover μοντέλο ενσωματώνει την προηγμένη υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System (SHS), η οποία συνδυάζει έναν turbo κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, μια μπαταρία υψηλής απόδοσης 1.8 kWh και ένα ειδικά σχεδιασμένο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων (DHT).

Η συνδυαστική ισχύς του συστήματος είναι 224 ίπποι (165 kW) και 310 Nm ροπή, επιταχύνοντας στα 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα και αναπτύσσοντας ταχύτητα 175 χλμ./ώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ουσιαστικά, το υβριδικό σύστημα αυτοφορτίζεται συνεχώς, και λειτουργεί ανάλογα τις συνθήκες οδήγησης, μεταξύ electric και hybrid modes, ηλεκτρικά περισσότερο στην πόλη και σε υψηλές ταχύτητες με την παρέμβαση του θερμικού κινητήρα. Με αυτά τα δεδομένα, η μέση κατανάλωση υπολογίζεται σε 5,3 λίτρα στα 100 χλμ., που με τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ, χαρίζει αυτονομία έως 1.000 χλμ.

Επίσης, ο οδηγός μπορεί να προσαρμόζει και το στυλ οδήγησης μέσα από τα προγράμματα Eco και Sport.

Το Omoda 5 SHS-H είναι εξοπλισμένο με έως και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως το Adaptive Cruise Control (ACC), το Σύστημα Αυτόματης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (AEB), και η Προειδοποίηση Τυφλών Σημείων (BSD), και έχει αξιολογηθεί με 5 αστέρια ασφάλειας από τον Euro NCAP.

Διαθέτει επίσης 7 αερόσακους, εξοπλίζεται με το σύστημα συν-οδήγησης ανθρώπου–μηχανής Bosch MPC3 EVO, με ενισχυμένη υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης AI, είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού με τιμές από 24.900 ευρώ και πλαισιώνεται από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση οχήματος, 7 χρόνια οδική βοήθεια και από 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης.