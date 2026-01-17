Driveit

Opel: Κρατά μειωμένες τις τιμές της στα SUV όπως και στις γιορτές

Οι μειώσεις τιμών φτάνουν έως 4.000 ευρώ στο Grandland
Η τριπλέτα των SUV της Opel, Mokka, Grandland και Frontera
Δημήτρης Μπαλής

Διατηρεί και στο ξεκίνημα του 2026 η εισαγωγική εταιρεία της Opel, τις τιμές των SUV της, όπως είχε την περίοδο των εορτών με τα Christmas Deals.

Συγκεκριμένα, η μάρκα με σήμα τον κεραυνό προσφέρει το Mokka με τιμές από 19.900 ευρώ. Το Mokka είναι διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης, σε εκδόσεις Hybrid, αλλά και ως αμιγώς ηλεκτρικό, προσφέροντας αυτονομία έως 397 χλμ., ενώ διατίθεται και στην κορυφαία έκδοση GSE, με πολύ σπορτίφ χαρακτηριστικά.

Στο Frontera, οι τιμές ξεκινούν από 22.900 ευρώ, με αυτόματο κιβώτιο. Με μήκος 4,385 μ., προσφέρεται σε 5θέσια και 7θέσια έκδοση, με χώρο αποσκευών που φτάνει τα 1.600 lt, με κινητήρια συστήματα Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό.

Στο δε Grandland, οι τιμές ξεκινούν από 31.900 ευρώ. Το μεγάλο SUV της Opel φέρει τεχνολογίες όπως το Intelli-Lux HD Light, και διατίθεται ως Hybrid, Plug-in Hybrid και ως αμιγώς ηλεκτρικό, με δυνατότητα συνδυασμού της ηλεκτρικής έκδοσης με κίνηση 4×4.

