Opel: Με τα νέα Grandland και Frontera τρεις παίκτες του Ολυμπιακού

Ο Ντανιέλ Ποντένσε
Δημήτρης Μπαλής

Τρία νέα αποκτήματα του Ολυμπιακού, ήδη παρέλαβαν τα νέα τους αυτοκίνητα, τα οποία είναι Opel, της χορηγού εταιρείας των πρωταθλητών Ελλάδος.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε, γνωστός για την εκρηκτικότητα και την ταχύτητά του, οδηγεί το νέο Opel Grandland. Η άνεση των Intelli-Seats και οι κορυφαίες τεχνολογίες του Grandland ταιριάζουν στο καθημερινό του πρόγραμμα, από τις προπονήσεις μέχρι τις οικογενειακές του στιγμές. Το αυτοκίνητο διατίθεται σε υβριδική, plug-in υβριδική και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Ο Γκουστάβο Μάνσα

Το Opel Grandland επέλεξε και ο Γκουστάβο Μάνσα, με το νεανικό του πάθος και την ενέργεια που φέρνει στην ομάδα.

Ο Μέχντι Ταρέμι

Από την άλλη, ο Μέχντι Ταρέμι, ένας από τους πιο έμπειρους επιθετικούς στην Ευρώπη, με το Opel Frontera απολαμβάνει premium τεχνολογία και ευελιξία σε ένα αυτοκίνητο που είναι διαθέσιμο σε ήπια υβριδική έκδοση και σε αμιγώς ηλεκτρική.   

