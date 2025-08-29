Opel: Παγκόσμιες ηλεκτρικές, πανίσχυρες πρεμιέρες GSE στο Μόναχο

Άκρως δυναμική θα είναι η παρουσία της Opel στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μόναχο, 9 – 14 Σεπτεμβρίου.

Η γερμανική εταιρεία θα έχει δύο εντυπωσιακές παγκόσμιες πρεμιέρες, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo και το νέο Opel Mokka GSE, ενώ θα παρουσιάσει για πρώτη φορά και το ισχυρό Opel Grandland Electric AWD, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Opel με τετρακίνηση.

Το πρωτότυπο Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo προσφέρει μια προοπτική για τα επερχόμενα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα GSE. Επιπλέον, μετά το φθινόπωρο η εμπειρία οδήγησης του Corsa GSE Vision Gran Turismo θα είναι διαθέσιμη για όλους, μέσα από τον κορυφαίο παγκοσμίως simulator αγώνων ταχύτητας Gran Turismo 7.

Με εντυπωσιακή ισχύ 588 kW (800 ίππων), και ροπή 800 Nm, επιταχύνει σε 2 δευτ. στα 0–100 χλμ./ώρα, αναπτύσσοντας τελική ταχύτητα 320 χλμ./ώρα.

Το αυτοκίνητο εντυπωσιάζει επίσης χάρη σε μια πληθώρα αεροδυναμικών λύσεων, από ειδικά aero curtains εμπρός, έως αεροδυναμικές ζάντες, ενεργό αεροδυναμικό διαχύτη και aero spoiler.

Στο εσωτερικό φέρει λεπτό τιμόνι και όλες οι βασικές πληροφορίες προβάλλονται στο head-up display.

Το νέο Opel Mokka GSE Rally, που έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στις αρχές του καλοκαιριού στο ADAC Opel Electric Rally Cup «powered by GSE», αποδίδει 207 kW (280 hp), με ροπή 345 Nm.

Ωστόσο, η Opel μεταφέρει την τεχνογνωσία των αγώνων στο νέο Opel Mokka GSE. Με ισχύ 207 kW (280 hp), και ροπή 345 Nm, επιταχύνει σε 5,9 δευτ. στα 0–100 χλμ./ώρα με τελική ταχύτητα 200 χλμ./ώρα. Διαθέτει διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen, πλαίσιο με ειδικά σχεδιασμένους άξονες και νέα, διπλά υδραυλικά αμορτισέρ. Όλα τα υψηλής τάσης εξαρτήματα του αυτοκινήτου παραγωγής προέρχονται από το Mokka GSE Rally. Το τιμόνι, η ανάρτηση και τα φρένα έχουν επίσης ρυθμιστεί με γνώμονα τον sport χαρακτήρα και έχουν βελτιστοποιηθεί μέσα από την εμπειρία της Opel στους αγώνες ηλεκτρικών rally.

Επιπλέον, η Opel θα παρουσιάσει και το νέο Grandland Electric AWD, το πρώτο ηλεκτρικό τετρακίνητο όχημα της μάρκας. Αποδίδει 239 kW (325 hp), έχει μέγιστη ροπή 509 Nm, επιταχύνει σε 6,1 δευτ., και χαρίζει αυτονομία έως 489 χλμ., ενώ σύντομα θα προστεθούν και άλλες εκδόσεις με αυτονομία έως 501 χλμ.

Ο οδηγός θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 4 προγράμματα λειτουργίας: Normal, Eco, Sport και 4WD. Στη λειτουργία 4WD οι δύο ηλεκτροκινητήρες λειτουργούν συνεχώς, κατανέμοντας ομοιόμορφα την ισχύ στους τέσσερις τροχούς για βέλτιστη πρόσφυση, ιδίως σε ολισθηρές επιφάνειες. Επίσης, το πλαίσιο του Grandland Electric AWD διαθέτει τεχνολογία Frequency Selective Damping, που ανάλογα με την κατάσταση, τις συνθήκες του δρόμου και το οδηγικό στυλ, επιτρέπει διαφορετικά χαρακτηριστικά απόσβεσης.