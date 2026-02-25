Συμβαίνει τώρα:
Opel: Θα λανσάρει το πανίσχυρο ηλεκτρικό Corsa GSE

Η κορυφαία sport έκδοση θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία εντός του έτους
Δημήτρης Μπαλής

Μια ακόμα προσθήκη στη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων της Opel, με τα πανίσχυρα GSE, να αποκτούν νέο μέλος.

Τα τρία γράμματα «GSE» εκφράζουν την ηλεκτροκίνηση υψηλών επιδόσεων και τη δυναμική οδήγηση της Opel

Μετά το Opel Mokka GSE, που εφοδιάζεται με ηλεκτρικό κινητήρα ισχύος 281 hp, με 345 Nm ροπής, το οποίο επιταχύνει σε 5,9 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, η μάρκα με σήμα τον κεραυνό θα λανσάρει και το Opel Corsa GSE, που αναμένεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις, δυναμικές επιδόσεις και αυθεντική ηλεκτρική οδηγική εμπειρία.

Και το νέο Corsa GSE βασίζεται στην τρέχουσα γενιά του μοντέλου παραγωγής, προφανώς θα έχει μηδενικές εκπομπές ρύπων και από όσα παρατηρούμε σε αυτή τη φωτογραφία, θα φορά ελαστικά χαμηλού προφίλ (215/40) σε 18άρα ζάντα.

Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία εντός του 2026.

