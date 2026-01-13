Opel: Το ανανεωμένο Astra έρχεται στο δεύτερο τρίμηνο του 2026

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του CEO της Opel, Florian Huettl, το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη μάρκα με τον «Κεραυνό», γεμάτη σημαντικά ορόσημα και το 2026 προβλέπεται ακόμα πιο συναρπαστικό.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το λανσάρισμα του νέου Astra, το οποίο παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών και πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Το νέο Astra σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην 90χρονη ιστορία της μάρκας στην compact κατηγορία, φέρνοντας το κορυφαίο στην κατηγορία σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD. Περισσότερα από 50.000 στοιχεία LED στους προβολείς εξασφαλίζουν εξαιρετική ακρίβεια φωτισμού του δρόμου, των πινακίδων κυκλοφορίας, πιθανών εμποδίων και πεζών, χωρίς να θαμπώνονται οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του νέου Astra είναι το γεγονός ότι αντί για χρωμιωμένα στοιχεία, το Opel Blitz και η υπογραφή Opel Compass είναι για πρώτη φορά μόνιμα φωτιζόμενα, ενισχύοντας τον δυναμικό και τεχνολογικά προηγμένο χαρακτήρα του μοντέλου.

Η βιωσιμότητα είναι ένα ακόμα στοιχείο του νέου Astra, καθώς όλα τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένα υλικά. Τα πατενταρισμένα Intelli-Seats έχουν και εργονομική εσοχή στο κέντρο.

Καταλήγοντας το νέο Astra θα προσφέρεται με μια πλήρη γκάμα συστημάτων κίνησης: από κινητήρες εσωτερικής καύσης με υβριδικό σύστημα 48V, έως plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με αυτονομία έως 454 km χλμ.