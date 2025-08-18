Όταν το Jeep κυριάρχησε και έγινε τζιπ

Αποτελεί μοναδική περίπτωση στην αυτοκινητοβιομηχανία μια μάρκα αυτοκινήτων να έχει τόσο ισχυρό αποτύπωμα, ώστε μια ολόκληρη κατηγορία αμαξωμάτων, αυτών που είναι υπερυψωμένα, να αποκαλούνται με το όνομά της, Jeep.

Παλαιότερα κάποιος όταν ήθελε να αγοράσει ένα μεγάλο και πιο πολυτελές αυτοκίνητο, έλεγε θα πάρω μια λιμουζίνα, που επίσης ήταν κατηγορία αμαξώματος (Limousine), η οποία δεν κράτησε για πολύ ως έκφραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απαρχή αυτής της παραδοχής της χρήσης της λέξης τζιπ, χρονολογείται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τα θρυλικά Willy, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τον αμερικανικό στρατό και που η αξιοπιστία τους στα δύσκολα εδάφη απέφερε αφενός τη μακροζωία τους, ακόμα και ως επιβατικά αυτοκίνητα, και αφετέρου έκανε τους πάντες να μιλούν για τζιπ.

Τα μετέπειτα Jeep, στις τετρακίνητες εκδόσεις τους, χαρακτηρίστηκαν ως αυτοκίνητα παντός εδάφους, ικανά να πάνε παντού, με αποτέλεσμα να ισχυροποιηθεί η χρήση της λέξης τζιπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα και όταν η αμερικανική Jeep, μαζί με την Chrysler, ενσωματώθηκαν στον ιταλικό όμιλο Fiat το 2009, μια ιδέα του αείμνηστου Σέρτζιο Μαρκιόνε, επικεφαλής του ιταλικού ομίλου, δημιουργώντας τη Fiat Chrysler Automobiles το 2014, τα Jeep μολονότι έγιναν και δικίνητα και παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούσαν μηχανικά μέρη του ομίλου Fiat, δεν έπαψε ο κόσμος να μιλάει για τζιπ.

Το ίδιο και τώρα, που από τον Ιανουάριο του 2021 η Fiat Chrysler Automobiles ενσωματώθηκε με τον όμιλο PSA Peugeot, Citroen (Opel, DS κλπ), δημιουργώντας τον γιγαντιαίο όμιλο Stellantis, πάλι στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, όταν υπάρχει μια είδηση που να αφορά αυτοκίνητο υπερυψωμένο, χρησιμοποιείται η λέξη τζιπ.

Στη γλώσσα του αυτοκινήτου τζιπ δεν υπάρχει, καθώς αυτά τα υπερυψωμένα αυτοκίνητα αναφέρονται ως SUV και έχουν κατακλύσει την αγορά, αγγίζοντας το 61,3% των πωλήσεων στην Ελλάδα (και στην Ευρώπη περίπου τόσο είναι).

SUV κάθε κατηγορίας, από μικρά σε μέγεθος, μέχρι μεγάλα.

Όμως, πολύ δύσκολα θα ακούσεις από μεγαλύτερους σε ηλικία ότι αγόρασαν ένα SUV. Ίσως από τους πιο νέους που η λέξη τζιπ δεν είναι τόσο οικεία στα αυτιά τους, να ακούσεις να λένε SUV, αν όχι τη μάρκα και το όνομα του μοντέλου.

Όπως και να έχει, ακόμα κι αν σταματήσουμε να λέμε τζιπ, η ιστορία θα έχει καταγράψει ότι μόνο η Jeep έχει καταστήσει το όνομά της συνώνυμο μιας κατηγορίας αμαξωμάτων. Και αυτή η μάσκα με τις 7 κάθετες γρίλιες, σε όλες τις εκδοχές της, θα είναι γνώριμη παντού.

Μέχρι και ο αείμνηστος Τζίμης Πανούσης, αποκαλούσε το αυτοκίνητό του «τζιπούρα».