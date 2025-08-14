PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 5-7 Σεπτεμβρίου

Ο 4ος αγώνας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλι Ιστορικών αυτοκινήτων, ένας θεσμός που θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2002 ως Κύπελλο, το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, φέτος θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου και θα έχει διεθνές ενδιαφέρον με πολλές ξένες συμμετοχές.

Παράλληλα, με αυξημένο συντελεστή 3, θα ευνοήσει όσους φέρουν θετικό αποτέλεσμα, για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Ο διήμερος αγώνας περιλαμβάνει 13 διαδρομές, με ορισμένες να επαναλαμβάνονται: Ασωπία, Θήβα, Ακραίφνιο, Ελικώνας, Μαυρονέρι, Παρνασσός, Αμφισσα (δύο φορές), Οινοχώρι (δύο φορές), Αμφίκλεια (δύο φορές) και Ελάτεια.

Τώρα, στους 3 προηγούμενους αγώνες του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Ιστορικών αυτοκινήτων, είχαμε πρεμιέρα στη Χαλκίδα με το ασφάλτινο Ράλι Ευβοϊκού στις 4 Μαΐου, συγκεντρώνοντας 11 συμμετοχές στην κατηγορία των Ιστορικών. Παρά τη μικρή του εμπειρία από το χώρο των ράλι, ο Γιώργος Τσακανίκας με συνοδηγό τον Απόστολο Μακάριο, οδήγησε εντυπωσιακά το Ford Sierra RS Cosworth 4×4 και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Παντός εδάφους οι Γιώργος Παραδείσης-Πλούταρχος Στεργίου (Ford Escort MKI) κινήθηκαν με το πλάι με το Ford Escort MKI, τερματίζοντας δεύτεροι, και οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς (Lancia Stratos) ήρθαν τρίτοι. Ακολούθησαν οι Κωνσταντίνος και Ανδρέας Κοφινάς με Alfa Romeo Alfetta GTV και Δημήτρης Παύλος Μελάς-Στάθης Βαρδαξής με Porsche 911. Οι δύο φορές πρωταθλητές Ελλάδος στα Ιστορικά, Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας εγκατέλειψαν νωρίς από μηχανική βλάβη στη Lancia Delta Integrale.

Ο δεύτερος αγώνας, το Ράλι Στερεάς Ελλάδας προσέλκυσε 26 «στολίδια» του παρελθόντος. Στα Ιστορικά επικράτησαν οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς με τη λευκή Lancia Delta HF Integrale. Στη δεύτερη θέση οι Χαράλαμπος Μπουσούνης-Νικόλαος Γιαννόπουλος με το Ford Sierra RS Cosworth 4×4, μπροστά από τους Ιωάννη Τσαλαματά-Νικόλαο Μπαμπαλή με Ford Escort MKII. Για μόλις τρία δευτερόλεπτα έμειναν εκτός βάθρου οι Δημήτρης Παύλος Μελάς-Στάθης Βαρδαξής με την Porsche 911 Carrera RS. Τους ακολούθησαν οι Χαρά Μωραΐτη-Δημήτρης Αμαξόπουλος (Toyota Corolla KE30) και οι Δημήτρης Τρίκαρδος-Νίκος Μανούσκος με Ford Escort MKI.

Ο τρίτος αγώνα, το Ηπειρωτικό Ράλι, δεν προσμέτρησε εν τέλει στο θεσμό, καθώς δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός εκκινούντων. Το μοναδικό πλήρωμα που συμμετείχε στην κατηγορία των Ιστορικών, ήταν αυτό των Αλέξανδρου Χριστοδούλου-Αθανάσιου Σαμαρά με μια Lancia Stratos HF.

Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου.