Περισσότερες τροχαίες παραβάσεις, λιγότερα δυστυχήματα και θάνατοι στον δρόμο

Σήμερα, ανήμερα του εορτασμού των Φώτων, με τα Άγια Θεοφάνεια, σκέφτηκα να φωτιστούμε με πολλές αλήθειες που διαπιστώνω, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, αναφορικά με την οδική ασφάλεια.

Πρώτη αλήθεια ότι τα τροχαία ατυχήματα έχουν μειωθεί, σε σχέση με παλιότερα, κι αυτό το παρατηρούμε καθημερινά όταν εκλείπουν τέτοιες ειδήσεις από τα μέσα ενημέρωσης.

Δεύτερη αλήθεια ότι απόρροια των λιγότερων ατυχημάτων είναι και οι λιγότερες χαμένες ανθρώπινες ζωές στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, 522 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους, το 2025, ενώ το 2024 είχαμε 665 θανάτους, ήτοι μειωμένους κατά 21,5%.

Είναι, πράγματι, ένα θλιβερό γεγονός και μακάρι αυτό το ποσοστό να γίνει μηδενικό, αν δεν είναι ουτοπικό αυτό που αναφέρω.

Τρίτη αλήθεια είναι ότι οι τροχαίες παραβάσεις έχουν πολλαπλασιαστεί.

Πάλι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, μόνο για το διάστημα 19 Δεκεμβρίου 2025 – 1 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκαν 189.035 έλεγχοι οχημάτων, και βεβαιώθηκαν 40.246 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μάλιστα, η πλειονότητα των παραβάσεων συνδέονται άμεσα με ανθρώπινες συμπεριφορές που αυξάνουν δραστικά την πιθανότητα πρόκλησης σοβαρών ή θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Βεβαιώθηκαν, δηλαδή, 6.544 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, 1.268 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, 988 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 832 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 830 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης (δεν είχαν δίπλωμα), 584 για παραβάσεις ΚΤΕΟ, 319 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 289 για χρήση κινητών τηλεφώνων, 271 για αντικανονικούς ελιγμούς, 218 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 178 για αντικανονικό προσπέρασμα, 114 για φθαρμένα ελαστικά, 45 περιπτώσεις παραβίασης προτεραιότητας, 27 περιπτώσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων, 10 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα, 2 για αντικανονική Κίνηση σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και 27.727 λοιπές παραβάσεις.

Αν συνθέσουμε αυτές τις αλήθειες, ότι έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα, λιγότερους θανάτους στον δρόμο και περισσότερες παραβάσεις, το αποτέλεσμα παρουσιάζεται οξύμωρο. Κι όμως έχει εξήγηση.

Περισσότερες παραβάσεις βεβαιωμένες, σημαίνει πολλαπλάσιοι έλεγχοι της Αστυνομίας καθημερινά σε όλη την Ελλάδα, καθώς υπάρχει σαφής εντολή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και βάσει του νέου, πιο αυστηρού ΚΟΚ.

Οι παραβάτες, από τη στιγμή που δεν υποτροπιάζουν, φαίνεται ότι συνετίζονται, με συνέπεια να έχουν καλύτερη οδική συμπεριφορά και αυτό οδηγεί σε λιγότερα ατυχήματα και θανάτους στον δρόμο.

Όπως επισήμανε και ο αναπληρωτή υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Το 2025 είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας. Ο αριθμός των θανάτων είναι χαμηλότερος ακόμη και από τη χρονιά της πανδημίας, όταν η κυκλοφορία ήταν δραστικά περιορισμένη. Δεν είναι ένας αριθμός για να πανηγυρίσουμε, είναι όμως ένας αριθμός που δείχνει ότι κάτι αλλάζει».

Κι έτσι είναι, διότι και σε επίπεδο πρόληψης έχει γίνει δουλειά, καθώς υπάρχει 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα τα Σάββατα (ξεκίνησε και στη Θεσσαλονίκη), ώστε να τα χρησιμοποιούν νέοι σε ηλικία και να μην παίρνουν τα αυτοκίνητά τους ή τις μοτοσυκλέτες τους.

Παράλληλα, οι καλύτεροι δρόμοι, τουλάχιστον οι αυτοκινητόδρομοι, όπως η Πατρών – Πύργου, αύξησαν την ασφάλεια, ενώ όταν θα ολοκληρωθεί και ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη θα έχουμε θεαματικά αποτελέσματα.

Κι έρχονται και οι νέες κάμερες, με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, να ελέγχουν οδικές παραβάσεις, διευκολύνοντας το έργο της Αστυνομίας, που είναι προς όφελος της οδικής ασφάλειας.

Όλα, συνεπώς, τα φαινόμενα, έχουν την εξήγησή τους.