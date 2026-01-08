Peugeot: Στις Βρυξέλλες αποκαλύπτει το νέο sedan 408

Στην πρώτη μεγάλη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου της χρονιάς, 9 – 18 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες, η Peugeot θα παρατάξει μια πλήρη γκάμα μοντέλων.

Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες θα μπορούν να εξερευνήσουν την 100% ηλεκτρική και υβριδική γκάμα της μάρκας, επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων.

Σε περίοπτη θέση θα βρίσκεται το νέο sedan, το Peugeot 408, με πιο εκφραστικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το νέο Peugeot E-208 GTi, 100% ηλεκτρικό, το Peugeot 208 με συμπαγές τιμόνι, τρισδιάστατη ψηφιακή οθόνη οργάνων, οθόνη αφής HD 10 ιντσών και κομψά κουμπιά σε στυλ πιάνου, το Peugeot 2008 με νέες υπογραφές φωτισμού μπροστά και πίσω, νέες ζάντες αλουμινίου και μια νέα, φαρδύτερη μάσκα, το νέο Peugeot 308 που έχει σχεδιαστεί για άνεση και με περισσότερο χώρο αποσκευών, και το νέο Peugeot E-308 SW με το νέο φωτιζόμενο μπροστινό μέρος και χώρο φόρτωσης έως 1402 λίτρα. Πρόκειται για ένα από τα λίγα ηλεκτρικά station wagon αυτοκίνητα στην αγορά

Στην έκθεση θα βρίσκονται, επίσης, το Peugeot Rifter με αυτονομία 343 χλμ., που θα λανσαριστεί και σε εκδόσεις βενζίνης και ντίζελ, το Peugeot 3008 με το μοναδικό Panoramic i-Cockpit με κυρτή οθόνη 21 ιντσών και η ηλεκτρική έκδοση E-3008 με δύο ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση 325 ίππων και αυτονομία έως 497 χλμ., το Peugeot 5008 διαθέσιμο σε 5θέσια και 7θέσια έκδοση, σε βενζινοκίνητες, plug-in υβριδικές εκδόσεις, καθώς και σε ηλεκτρική, και, τέλος, το Peugeot Partner, ένα van πολλαπλών χρήσεων σχεδιασμένο για την πόλη.