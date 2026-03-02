Πήγαμε στο νέο εργοστάσιο της Skoda – Το πρώτο του ομίλου VW στην Ευρώπη που παράγει συστήματα μπαταριών cell-to-pack

Έχω επισκεφθεί κι άλλες φορές εργοστάσια παραγωγής οχημάτων και ελαστικών, μεταξύ των οποίων και της Skoda στη Μλάντα Μπόλεσλαβ – μια ώρα έξω από την Πράγα – όπου είναι και η έδρα της Skoda, ωστόσο ήταν η πρώτη φορά που πήγα σε εργοστάσιο παραγωγής (συναρμολόγησης για την ακρίβεια) συστημάτων μπαταριών.

Και τι εργοστάσιο και όχι όποιο κι όποιο. Για την ακρίβεια μιλάμε για μια επένδυση 205 εκατ. ευρώ σε μια έκταση 55 στρεμμάτων, ακριβώς απέναντι από το βασικό εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων της Skoda, και είναι η πρώτη μονάδα του ομίλου Volkswagen στην Ευρώπη που παράγει συστήματα μπαταριών cell-to-pack. Κατασκευάστηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί σε λιγότερο από δύο χρόνια, ενώ μελλοντικά θα μπορεί να υποστηρίζει παραγωγή έως 200.000 ηλεκτρικών οχημάτων ετησίως.

Με την επέκταση αυτή, η Skoda καθίσταται ο μεγαλύτερος παραγωγός συστημάτων μπαταριών BEV του ομίλου Volkswagen και βασικός επιταχυντής της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη.

Πάντως, η Skoda από το 2019 έχει κατασκευάσει περίπου 1,4 εκατομμύρια συστήματα μπαταριών στη Μλάντα Μπόλεσλαβ, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, όμως η νέα μονάδα παράγει αποκλειστικά cell-to-pack μπαταρίες, που είναι η νέα μέθοδος κατασκευής μπαταριών.

Τα νέα συστήματα cell-to-pack έχουν σχεδιαστεί για ηλεκτρικά μοντέλα ευρείας παραγωγής του Brand Group Core (θα λανσαριστούν μοντέλα πόλης των μαρκών του ομίλου, VW, Skoda, Audi, Cupra), και διακρίνονται για την ανθεκτικότητα, την απλοποιημένη αρχιτεκτονική και τη βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα κόστους.

Με πλήρη εσωτερικοποίηση της διαδικασίας, χρήση τυποποιημένων κυψελών και υιοθέτηση χημείας LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου), η Skoda πέτυχε μείωση κόστους κατά 30% σε σύγκριση με τις υφιστάμενες μπαταρίες NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου).

Ωστόσο και οι δύο τύπου μπαταριών θα συναρμολογούνται στο νέο εργοστάσιο, καθώς κάθε μοντέλο μπορεί να προσφέρεται σε διαφορετικές εκδόσεις, με διαφορετικές μπαταρίες, διότι κάθε τύπος μπαταρίας έχει τα δικά του πλεονεκτήματα.

Οι μπαταρίες αυτές αποτελούν δομικό τμήμα της πλατφόρμας ΜΕΒ. Δηλαδή βιδώνονται στο σασί και βρίσκονται στο πάτωμα της πλατφόρμας, μειώνοντας το κέντρο βάρους του οχήματος και ενισχύοντας τη στρεπτική ακαμψία.

Μιλώντας με στελέχη του εργοστασίου, μου επισήμαναν ότι εφόσον χρειαστεί αλλαγή μπαταρίας, ο τρόπος αντικατάστασης είναι απλός. Πάντως, όπως μου είπαν, στα 7 χρόνια που κυκλοφορούν οχήματα με μπαταρίες που έχει κατασκευάσει η Skoda, τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν κρατήσει τουλάχιστον το 75% της ενεργειακής τους απόδοσης, κάτι που σημαίνει ότι εφόσον γίνεται η ενδεδειγμένη φόρτιση, και σε καλές συνθήκες, ενδεχομένως να μη χρειαστεί αλλαγή μπαταρίας σε όλη τη διάρκεια της ζωής του οχήματος. Μάλιστα, μου ανέφεραν το παράδειγμα των ηλεκτρικών ταξί, που έχουν διανύσει πάνω από 1 εκατ. χιλιόμετρα χωρίς να αντιμετωπίσουν πρόβλημα με πολύ μειωμένη απόδοση της μπαταρίας.

Τονίζοντας τη λέξη συναρμολόγηση, που χρησιμοποίησα παραπάνω, επισημαίνω ότι η πρώτη ύλη έρχεται έτοιμη από την Κίνα και άλλα εργοστάσια συνεργατών – προμηθευτών του ομίλου VW, και στο νέο εργοστάσιο γίνεται η συναρμολόγηση των κυψελών σε αριθμό 234.000 την ημέρα και των μπαταριών σε αριθμό 1.122 την ημέρα, με την ετήσια δυναμική του εργοστασίου να είναι περίπου 335.000 έτοιμα συστήματα μπαταριών, για να τοποθετηθούν στα ηλεκτρικά οχήματα.

Αξίζει να σημειώσω ότι το εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών, είναι αυτοματοποιημένο σε ποσοστό 84%, με 131 βιομηχανικά ρομπότ να δουλεύουν συγχρονισμένα. Μάλιστα, για κάθε σύστημα ο χρόνος κύκλου της εργασίας είναι 60 δευτερόλεπτα!

Το εργοστάσιο αυτή τη στιγμή λειτουργεί σε μια βάρδια και σύντομα θα έχει τρεις βάρδιες με 600 εξειδικευμένα άτομα να εργάζονται εκεί.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο της Skoda ως κατασκευαστή κρίσιμων εξαρτημάτων εντός του Brand Group Core και παράλληλα θωρακίζει τη θέση της Τσεχίας ως στρατηγικού πυλώνα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για ένα κομβικό ορόσημο στη δέσμευσή μας για απανθρακοποίηση ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγής. Η μείωση εκπομπών δεν αφορά μόνο το όχημα, αλλά και την προμήθεια, την παραγωγή και τη χρήση ενέργειας. Με τη νέα γραμμή συναρμολόγησης τοπικοποιούμε την παραγωγή μπαταριών σε μεγάλη κλίμακα, ενισχύουμε μια ανθεκτική και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αλυσίδα παραγωγής και καθιστούμε την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή. Παράλληλα, διπλασιάζουμε το χαρτοφυλάκιο ηλεκτρικών BEV της Skoda και μεταβαίνουμε σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, μετατρέποντας τον κεντρικό μας σταθμό από άνθρακα σε βιομάζα, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 κατά περίπου 274.000 τόνους έως το 2027».

Καταλήγοντας, σημειώνω ότι το 2025 η Skoda υπερδιπλασίασε τις παραδόσεις ηλεκτρικών BEV, και κατέκτησε την τέταρτη θέση σε πωλήσεις BEV στην Ευρώπη. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε το Elroq, το οποίο αναδείχθηκε δεύτερο σε πωλήσεις BEV μοντέλο στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το 2026 η εταιρεία διπλασιάζει το πλήρως ηλεκτρικό της χαρτοφυλάκιο, με το Epiq, το compact SUV που έχει χαμηλότερη τιμή και το μεγάλο 7θέσιο Peaq, το οποίο είδα καμουφλαρισμένο στο εργοστάσιο, και θα λανσαριστεί εντός του 2026.