Ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ και η Ferrari θα συνεχίζουν μαζί τουλάχιστον ως το τέλος του 2024.

Η Ferrari ανακοίνωσε τη διετή επέκταση στο συμβόλαιο του Ισπανού πιλότου, ο οποίος έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της ομάδας.

Ο 27χρονος οδηγός, στην πρώτη του σεζόν στη Ferrari, τερμάτισε στην πέμπτη θέση στη βαθμολογία των οδηγών του πρωταθλήματος της Formula 1, ενώ τη φετινή σεζόν ήταν στο βάθρο στα δύο πρώτα Grand Prix.

«Πάντα έλεγα πως δεν υπάρχει καλύτερη ομάδα από τη Ferrari για να τρέχεις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και μετά από ένα χρόνο εδώ το επιβεβαίωσα. Είμαι λοιπόν ευτυχισμένος που θα συνεχίσω να είμαι μέλος αυτής της φανταστικής ομάδας», τόνισε ο Κάρλος Σάινθ.

