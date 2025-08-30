Pirelli και Ιντερ 30 χρόνια μαζί και το γιορτάζουν

Μια από τις πιο μακρόχρονες συνεργασίες γιορτάζεται φέτος, και συγκεκριμένα της ποδοσφαιρικού συλλόγου Ιντερ με την Pirelli.

Κοινό γνώρισμα και των δύο οργανισμών η έδρα, το Μιλάνο, αλλά και το πάθος που τους συνοδεύει, τον καθένα στον τομέα του.

Τα 30 χρόνια συνεργασίας γιορτάζουν φέτος οι «Νερατζούρι» με την διάσημη μάρκα ελαστικών Pirelli, που είναι και ο «Παγκόσμιος Συνεργάτης Ελαστικών» της ιταλικής ομάδας, και για να τιμήσουν αυτή τη σημαντική επέτειο, δημιουργήθηκε το Pirelli Cap – Inter Special Edition. Κυκλοφόρησαν μόνο 1995 τεμάχια, αριθμός που παραπέμπει στο έτος έναρξης της συνεργασίας.

Το καπέλο φέρει συμβολικά στοιχεία και των δύο οργανισμών: το λογότυπο της Pirelli στο μπροστινό μέρος, το έμβλημα της Ιντερ στα αριστερά και το διάσημο Biscione (το φίδι) να διατρέχει το καπέλο μέχρι μπροστά, συνδυάζοντας σχεδιασμό, ταυτότητα και ιστορία σε ένα μοναδικό συλλεκτικό αντικείμενο. Ο αριθμός 30 εμφανίζεται επίσης, υπογραμμίζοντας το σημαντικό ορόσημο.

Το καπέλο Pirelli – Ειδική Έκδοση Inter είναι διαθέσιμο online στο store.inter.it και στα Inter Stores Milano, Castello και San Siro.

Μάλιστα, αυτό το Σαββατοκύριακο 30–31 Αυγούστου, το καπέλο θα πρωταγωνιστήσει σε δύο σημαντικά αθλητικά γεγονότα για την Ιντερ και την Pirelli: το Grand Prix της Formula 1 στην Ολλανδία και τον αγώνα Ιντερ – Ουντινέζε για τη Serie A.