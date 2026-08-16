Πλεονέκτημα Wehrlein για τον τίτλο στη Formula E

Ελαφρύ προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου της 12ης σεζόν του παγκοσμίου πρωταθλήματος ηλεκτρικών μονοθεσίων Formula E, απέκτησε ο Πασκέλ Βερλάιν.

Ο Γερμανός οδηγός της Porsche ξεκίνησε από την pole position και κατάφερε να κρατηθεί μπροστά μέχρι και το πέσιμο της καρό σημαίας, με αποτέλεσμα τώρα να προηγείται με διαφορά 5 βαθμών από τον δεύτερο στη βαθμολογία Τζέικ Ντένις, που τερμάτισε και δεύτερος στον αγώνα του Λονδίνου, με την Andretti, ξεκινώντας από την 5η θέση.

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Η τακτική που ακολούθησε η Porsche, στην αρχή του αγώνα, έχοντας τις δύο πρώτες θέσεις με Βερλάιν και Νίκο Μίλερ, απέδωσε, καθώς προστατεύτηκε ο Βερλάιν και «θυσιάστηκε» ο Μίλερ στην προσπάθειά του να βοηθήσει τον ομόσταβλό του, κρατώντας πίσω τον Μιτς Εβανς της Jaguar, που ήταν τρίτος στην αγώνα και μέχρι εκείνη την ώρα δεύτερος στη βαθμολογία πίσω από τον Ντένις. Ο Εβανς ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 8η θέση και θα χρειαστεί σήμερα γενναία προσπάθεια στο φινάλε του πρωταθλήματος, με τον δεύτερο αγώνα στο Λονδίνο.

Ο Ολιβερ Ρόουλαντ που τερμάτισε 10ος με Nissan, είναι 4ος στο πρωτάθλημα και δεν έχει μαθηματικά ελπίδες για να διατηρήσει το στέμμα του πρωταθλητή, από πέρυσι.

Ο Φέλιξ ντα Κόστα με την άλλη Jaguar ήταν 4ος στον αγώνα και βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας.

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Στον αγώνα οι δύο Citroen προσπάθησαν να είναι ανταγωνιστικές. Όμως, ο Κάσιντι τερμάτισε στην 9η θέση, ξεκινώντας από την 11η, ενώ ο Βερνιέ που ξεκίνησε 8ος, ολοκλήρωσε στη 18η θέση.

Η Citroen, στην πρώτη χρονιά στον θεσμό μαζεύει εμπειρίες, και ετοιμάζεται στη νέα εποχή της Formula E, με μονοθέσια τετρακίνητα, πανίσχυρα, GEN4, να κάνει ένα άλλο πρωτάθλημα στη 13η σεζόν, 2026/2027.

Σήμερα λοιπόν τα σπουδαία για την ανάδειξη των πρωταθλητών σε οδηγούς και ομάδες, με τη μάχη ανάμεσα σε Jaguar και Ford.