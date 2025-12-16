Πλήρες πρόγραμμα στα Κύπελλα Αναβάσεων του 2026

Με 5 αγώνες στη Βόρεια Ελλάδα, 4 αγώνες στη Νότια Ελλάδα και 3 αγώνες στην Κρήτη, θα διεξαχθούν τα αντίστοιχα Κύπελλα Αναβάσεων για το 2026.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αγώνων της ΟΜΑΕ ανακοίνωσε ότι στη Βόρεια Ελλάδα η πρώτη ανάβαση θα είναι 4-5 Απριλίου η Ανάβαση Ζαγκλιβερίου και θα ακολουθήσουν η Ανάβαση Πηλίου 9-10 Μαΐου, η Ανάβαση Κορύλοβου 20-21 Ιουνίου, η Ανάβαση Καλεντζίου Ιωαννίνων 5-6 Σεπτεμβρίου και η Ανάβαση Βελβεντού 10-11 Οκτωβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Νότια Ελλάδα, η αυλαία θα ανοίξει με την Ανάβαση Πιτίτσας 7 και 8 Μαρτίου, ενώ η συνέχεια περιλαμβάνει την Ανάβαση Ξυλοκάστρου 20-21 Ιουνίου, την Ανάβαση Δημητσάνας 18-19 Ιουλίου και την Ανάβαση Αγρινίου 3-4 Οκτωβρίου.

Όσον αφορά στο Κύπελλο Αναβάσεων Κρήτης, στο Ρέθυμνο θα έχουμε την πρεμιέρα 7-8 Μαρτίου και θα ακολουθήσουν η Ανάβαση Βραχασίου 16-17 Μαΐου και η Ανάβαση Ομαλού 7-8 Νοεμβρίου.