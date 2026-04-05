Ποιο είναι το αξιόπιστο μεταχειρισμένο supermini που κοστίζει κάτω από 6.000 ευρώ;

Το Mazda 2 από την πρώτη γενιά μέχρι σήμερα αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις και ενδιαφέρουσες προτάσεις για την πόλη -και όχι μόνο- στην κατηγορία Β, επιβεβαιώνοντας ποικιλοτρόπως για ποιο λόγο είναι τόσο δημοφιλές τα 24 χρόνια της μέχρι τώρα πορείας του.



Κάθε γενιά του Mazda 2 έχει αφήσει το δικό της στίγμα και εκατομμύρια ευχαριστημένους ιδιοκτήτες ανά τον κόσμο. Το ιαπωνικό supermini χωρίς τυμπανοκρουσίες προσφέρει ό,τι επιθυμεί και χρειάζεται κάποιος, ώστε να παραμένει πολλά χρόνια ικανοποιημένος και χαρούμενος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως μεταχειρισμένο αποδεικνύεται, επίσης, μία από τις πιο αξιόλογες προτάσεις στην αγορά, με τη δεύτερη γενιά (2007-2013) να είναι πλέον και πολύ οικονομική.

Η δεύτερη γενιά του Mazda 2 λανσαρίστηκε το 2007 και παρουσίασε τη «Zoom Zoom» σχεδιαστική γλώσσα, με ζωντανές αποχρώσεις και χρώμα λανσαρίσματος το χαρακτηριστικό έντονο πράσινο Spirited Green, που ξεχωρίζει μέχρι σήμερα στους δρόμους. Στην Ευρώπη, τα τέλη του 2010 με αρχές του 2011 είδαμε τη facelift έκδοση.

Βασίζεται στην πλατφόρμα της έκτης γενιάς του Ford Fiesta, είναι ιδανικό για δεύτερο αυτοκίνητο που κάνει τα πάντα και συμφέρει, με συμπαγείς διαστάσεις (μήκος 3.885-3.950 χλστ., πλάτος 1.695 χλστ., ύψος 1.475 χλστ. και μεταξόνιο 2.490 χλστ.) που χαρίζουν ευελιξία μέσα στην πόλη. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει πολύ καλή περίπτωση για νέο οδηγό λόγω των παραπάνω χαρακτηριστικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Mazda 2 hatchback είναι ευχάριστο στο δρόμο, με ακριβές σύστημα διεύθυνσης και με σταθερό πάτημα, κάτι που ευνοεί και τα ταξίδια, αν και το επίπεδο της ηχομόνωσης δεν μπορεί να συγκριθεί με τα πιο σύγχρονα μοντέλα.

Ακόμα και σε πιο απαιτητικό ρυθμό σε δρόμο με στροφές, το Mazda 2 της δεύτερης γενιάς δε δυσκολεύεται χάρη στο πολύ καλό πλαίσιο και την καλορυθμισμένη ανάρτηση, με αποτέλεσμα τις περιορισμένες κλίσεις του αμαξώματος.

Το σημαντικότερο όμως είναι πως δεν πρόκειται για κάποια περίπλοκη κατασκευή, δεν παρουσιάζει προβλήματα, «δε σπάει-δε χαλάει», όπως λέγαμε κάποτε.

Διαθέτει απλό εσωτερικό και λειτουργικό. Οι πλαστικές επιφάνειες κυριαρχούν, αλλά είναι πλαστικά σκληρής ποιότητας. Συνολικά, όμως, είναι μία ποιοτική κατασκευή και κυρίως ανθεκτική στο χρόνο, ακόμα και αν μιλάμε για τα πρώτα μοντέλα της δεύτερης γενιάς.

Σε τρίθυρο και πεντάθυρο αμάξωμα, το ιαπωνικό hatchback είναι βολικό, ακόμα και για τέσσερα ενήλικα άτομα, με ικανοποιητικό χώρο για τα γόνατα των πίσω επιβατών, εκτός εάν πρόκειται για ψηλούς σωματότυπους.

Η εν λόγω γενιά του ιαπωνικού supermini είχε δύο δημοφιλείς επιλογές κινητήρων στην Ελλάδα και οι δύο βενζίνης. Ο κινητήρας των 1.3 λτ. απόδοσης 75 και 86 ίππων και ο 1.500άρης, επίσης βενζίνης, με 103 ίππους, τετρακύλινδροι ατμοσφαιρικοί αμφότεροι.

Και τα δύο σύνολα έχουν αποδειχθεί αξιόπιστα. Ο 1.5 λτ. είναι πιο σβέλτος, αλλά η κατανάλωση είναι πιο αυξημένη.

Τι να προσέξεις…

Το Mazda 2 είναι πραγματικά από τα πιο αξιόπιστα μεταχειρισμένα που μπορεί να βρει κάποιος. Τα σημεία προσοχής δεν είναι πολλά και κυρίως έχουν να κάνουν με τη συντήρηση.

Για παράδειγμα, εάν ο προηγούμενος ή οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες δεν ήταν τυπικοί με την αλλαγή βαλβολίνης στο αυτόματο κιβώτιο, πιθανώς να εμφανίσει προβλήματα. Το αυτόματο κιβώτιο των 4 σχέσεων συνδυάζεται κυρίως με τον 1.500άρη κινητήρα, έχει αυξημένη κατανάλωση συγκριτικά με το χειροκίνητο κιβώτιο των 5 σχέσεων, ενώ είναι παλαιότερης τεχνολογίας και φαίνεται στις αλλαγές και στη συνολική συμπεριφορά. Δεν υπάρχουν όσες επιλογές βρίσκουμε στα χειροκίνητα στην αγορά των μεταχειρισμένων. Προτείνουμε το χειροκίνητο, το οποίο έχει πολύ καλή κλιμάκωση και δεν παρουσιάζει προβλήματα.

Επίσης, έχουν αναφερθεί βλάβες στο κεντρικό κλείδωμα έπειτα από κάποια έτη, κάτι το οποίο επισκευάζεται εύκολα και χωρίς απαγορευτικό κόστος.

Έλεγχος στο κομπρεσέρ του a/c, διότι έπειτα από χρόνια χρήσης και μη τυπική συντήρηση παρουσιάζει βλάβες, όπως έχει σημειωθεί από μία μερίδα ιδιοκτητών, κάτι που όμως παρατηρείται σε πολλά μοντέλα όλων των κατηγοριών.

Μας είπαν…

Ιδιοκτήτρια του Mazda 2 του 2009, με τον 1.500άρη κινητήρα και χειροκίνητο κιβώτιο, μας είπε για την πολυετή συμβίωση μαζί του. «Το 2009, αγόρασα καινούριο το Mazda 2 στη μεσαία έκδοση εξοπλισμού, στο κλασικό πράσινο χρώμα με τον 1.500άρη κινητήρα και χειροκίνητο κιβώτιο. Εμπιστεύομαι τη Mazda, διότι πάντα είχαμε Mazda στην οικογένεια, χωρίς θέματα. Δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ κανένα πρόβλημα ή σοβαρή βλάβη, παρόλο που το έχω 17 χρόνια και έχω κάνει 195.000 χλμ. εντός και εκτός πόλης. Ό,τι έχω αλλάξει είναι λόγω φυσιολογικής φθοράς. Στην πόλη τα πλεονεκτήματά του είναι λίγο πολύ γνωστά, όμως, έχω κάνει και πολλά μακρινά ταξίδια και εκδρομές. Διακοπές σε νησιώτικους προορισμούς, ακόμα και με τέσσερα άτομα και φορτωμένο με αποσκευές, έχω πάει και σε χωματόδρομους για να βρούμε παραλίες. Μέχρι και το γύρο της Ν. Ιταλίας κάναμε δύο άτομα, χωρίς να μας κουράσει καθόλου! Το μόνο που θα έλεγα ότι δε με χαροποιεί είναι η αυξημένη κατανάλωση αυτού του κινητήρα, που φτάνει τα 10 λτ./100 χλμ. μέσα στην πόλη. Παρόλ’ αυτά, όσο και να σκέφτομαι να το αλλάξω για να πάρω ένα πιο καινούριο, διστάζω μήπως δε βγει όσο αξιόπιστο είναι το δικό μου όλα αυτά τα χρόνια και δε με έχει ταλαιπωρήσει ποτέ».

Τιμές

Όπως σε όλα τα μεταχειρισμένα έτσι και στην περίπτωση του Mazda 2 ισχύει ότι η τιμή εξαρτάται από τη χρονολογία, τον κινητήρα, τα διανυθέντα χιλιόμετρα και την κατάσταση του κάθε αυτοκινήτου ξεχωριστά.

Οι τιμές της δεύτερης γενιάς του Mazda 2 ξεκινούν από 2.500 ευρώ και φτάνουν τα 6.000 ευρώ στα πιο πρόσφατα μοντέλα της δεύτερης γενιάς και στην έκδοση Sport, με κάποιες λίγες περιπτώσεις να τα ξεπερνούν.

Συμπέρασμα

Το Mazda 2 της δεύτερης γενιάς είναι ένα τίμιο αυτοκίνητο και αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή στην κατηγορία των supermini μεταχειρισμένων, κυρίως γιατί συνδυάζει αξιοπιστία και ευχρηστία και μπορεί να αποκτηθεί σε πολύ καλή τιμή. Τα προβλήματα που παρουσιάζει είναι συνήθως μικρής σημασίας και αντιμετωπίζονται εύκολα, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει τυπική και σωστή συντήρηση. Το Mazda 2 με τον 1.500άρη κινητήρα είναι πιο σβέλτο και ταξιδεύει καλύτερα, ενώ με τον 1.300άρη κινητήρα, μπορεί να προσφέρει πολλά χρόνια απροβλημάτιστης χρήσης με χαμηλό κόστος λόγω της πιο οικονομικής κατανάλωσης.

Disclaimer

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το παρελθόν του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και αυτό αποδεικνύεται από τα ΚΤΕΟ και το βιβλίο σέρβις.

Να ζητάτε πάντα και να ελέγχετε το βιβλίο σέρβις.

Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει συντηρηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ελέγξτε το βιβλίο συντήρησης και δώστε προσοχή σε τακτικές αλλαγές λαδιών, φίλτρων και άλλων αναλώσιμων.

Κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, θα μπορούσατε να επισκεφτείτε μαζί ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της εκάστοτε εταιρείας και με το serial number του αυτοκινήτου να δείτε τα πάντα γι’ αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των ανακλήσεων.

Πάντα να πραγματοποιείτε έλεγχο με εξειδικευμένο έμπιστο προσωπικό πριν από την αγορά.

Προτείνουμε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο που ενδιαφέρεστε πριν προβείτε στην αγορά.