Ποιο μεταχειρισμένο σε πάει παντού και πόσο κοστίζει;

Η τρίτη γενιά (1998-2018) του Suzuki Jimny από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε αποτέλεσε πόλο έλξης για τους φίλους της περιπέτειας, καθώς είναι εξαιρετικά ικανό εκτός δρόμου, αλλά και αρκετά ευέλικτο μέσα στην πόλη λόγω μεγέθους.



Προτού ονομαστεί Jimny, πριν από το 1998 ήταν ευρέως γνωστό σε Ελλάδα και Ευρώπη ως Samurai. Η αλλαγή ονομασίας, όμως, δεν το εμπόδισε να αγαπηθεί ιδιαίτερα από το αγοραστικό κοινό και όχι αδίκως.

Το Suzuki Jimny συνδυάζει τον off-road χαρακτήρα με τον αστικό, αν και σαφώς του ταιριάζουν περισσότερο οι εκτός δρόμου διαδρομές. Με τα κατάλληλα χωμάτινα ελαστικά, μάλιστα, το ιαπωνικό 4×4 μπορεί να σκαρφαλώσει σε κάθε βουνό, να περάσει από κάθε ρέμα, ακόμα και να ρυμουλκήσει άλλα μεγαλύτερα τετρακίνητα που κόλλησαν, όπως μας έχει συμβεί στο παρελθόν και με αυτοπεποίθηση το Jimny μας έβγαλε ασπροπρόσωπους.

Το off-road του ταιριάζει γάντι!

Το κοντό μεταξόνιο, οι compact διαστάσεις, ακόμα και οι τροχοί που είναι τοποθετημένοι στην άκρη του αμαξώματος είναι χαρακτηριστικά που κάνουν το Jimny να κατακτά και την πιο απαιτητική off-road… πίστα, σε συνδυασμό μάλιστα με τις γωνίες προσέγγισης, διαφυγής και ράμπας που είναι 34, 46 και 31 μοίρες αντίστοιχα και τα 19 εκ. απόστασης από το έδαφος.

Στο Jimny συναντάμε αρχιτεκτονική τύπου σκάλας, ενώ ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του είναι η επιλεκτική τετρακίνηση, η οποία στα μοντέλα από το 2005 και μετά έγινε ηλεκτρονικά ελεγχόμενη. Οι «κοντές» σχέσεις μετάδοσης είναι ακόμα ένα συν στα ήδη πολλά που το κάνουν ένα από τα πιο σκληροπυρηνικά εκτός δρόμου μοντέλα.

Το εσωτερικό είναι σπαρτιάτικο με σχετικά σκληρά πλαστικά, τα οποία δείχνουν ότι αντέχουν στο χρόνο. Η ευρυχωρία και οι χώροι εν γένει δεν είναι το μεγάλο του ατού, καθώς είναι στενό και στις πίσω θέσεις θα μετακινηθούν χωρίς μεγάλη άνεση δύο ενήλικες επιβάτες, ενώ η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ φτάνει μόλις τα 113 λίτρα.

Αρχικά και έως το 2001, το Jimny εφοδιάστηκε με έναν 1.300άρη βενζινοκινητήρα απόδοσης 80 ίππων. Από το 2001 και μετά, τα μοντέλα που κατασκευάστηκαν στην Ιαπωνία χρησιμοποίησαν έναν 16βάλβιδο κινητήρα με μία μικρή αύξηση στην απόδοση, φτάνοντας τους 85 ίππους. Όσα παρήχθησαν στο εργοστάσιο της Ισπανίας απέκτησαν τον εν λόγω κινητήρα τέσσερα χρόνια αργότερα, δηλαδή από το 2005 και μετά.

Αξίζει να σημειωθεί πως εάν κάποιος ενδιφέρεται για hardtop, θα το βρει μόνο στο pre-facelift Jimny της γενιάς αυτής, καθώς και το Suzuki Jimny Cabrio με μαλακή οροφή. Το facelift μέχρι και το 2018 έβγαινε αποκλειστικά με σκληρή οροφή.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή εάν αποφασίσεις να αγοράσεις Suzuki Jimny τρίτης γενιάς, διότι μιλάμε για ένα μοντέλο άνω των 20 ετών που και οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες προφανώς το επέλεξαν για τον περιπετειώδη χαρακτήρα του.

Γι’ αυτό απαιτείται ενδελεχής έλεγχος για τυχόν σκουριές, στραβωμένες ζάντες, ταλαιπωρημένα αμορτισέρ, κ.ά. Ειδικά εάν υπάρχει ενδιαφέρον για την cabrio εκδοχή, η οποία μέχρι σήμερα αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στα ενοικιαζόμενα μοντέλα στα νησιά.

Τιμούλες;

Όπως σε όλα τα μεταχειρισμένα, έτσι και στην περίπτωση του Jimny, ισχύει ότι η τιμή εξαρτάται από τη χρονολογία, τα διανυθέντα χιλιόμετρα και την κατάσταση του κάθε αυτοκινήτου ξεχωριστά. Μάλιστα, από την παραγωγή του πρώτου μοντέλου το 1998 μέχρι του τελευταίου το 2018, που είναι η τελευταία χρονιά της τρίτης γενιάς, μεσολαβούν 20 χρόνια, επομένως υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις στις τιμές.

Παρ’ όλ’ αυτά, η γενική εικόνα είναι πως το Suzuki Jimny διατηρεί μια σχετικά υψηλή τιμή λόγω της μοναδικότητας του χαρακτήρα του, της ανθεκτικότητας, αλλά και των ικανοτήτων του. Για αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά που δε βρίσκονται εύκολα τη σημερινή εποχή, οι ιδιοκτήτες των Jimny είναι διστακτικοί να τα πουλήσουν και όσοι το κάνουν… χτυπάνε την τιμή.

Ένας μέσος όρος για τα Suzuki Jimny που ανήκουν στις αρχές και τα μέσα του 2000 είναι τα 4.500-6.500 ευρώ, ενώ μετά το 2010 κοστίζουν περισσότερα από 9.000 ευρώ και φτάνουν έως τα 15.000 ευρώ για τα πιο πρόσφατα μοντέλα, με λιγότερα χιλιόμετρα, αλλά και με μετατροπές για ακόμα πιο… αγριεμένα off-road χαρακτηριστικά. Τα αυτοκίνητα με τις μετατροπές, ωστόσο, μπορεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις όντως πιο όμορφα και ικανά, αλλά χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, διότι μπορεί να είναι ταλαιπωρημένα από trials, σκληρές off-road εκδρομές, κ.λπ.

Εν κατακλείδι

Το Suzuki Jimny είναι ένα μοντέλο που έχει γράψει τη δική του ιστορία και συνεχίζει και το κάνει. Απλό, λιτό, αξιόπιστο, ελαφρύ και λόγω κοντού μεταξονίου και αποτελεσματικής τετρακίνησης, ικανότερο από τα περισσότερα παλαιότερα ή νεότερα μοντέλα παρόμοιας φιλοσοφίας. Όλα τα παραπάνω διατηρούν την τιμή πιο υψηλή συγκριτικά με άλλα μεταχειρισμένα 20ετίας ή 25ετίας, παρόλο που σε πόλη και ταξίδι δεν χαρακτηρίζεται από άνεση.

Εντούτοις, εάν κάποιος επιθυμεί να αποκτήσει ένα Jimny ακόμα και για δεύτερο αυτοκίνητο για να κάνει το κέφι του και τις εκδρομές του, μη διστάσει να αγοράσει εάν βρει κάποιο σε καλή κατάσταση, διότι θα λέγαμε να το αντιμετωπίσει σαν μία επένδυση. Αρκεί να έχει υπόψη του κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες όπως ότι η μέση κατανάλωση κυμαίνεται από 8,5-10,0 λτ./100 χλμ. και ότι παρόλο που διαθέτει 1.300άρη κινητήρα, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι 397 ευρώ λόγω των υψηλών εκπομπών ρύπων (162 γρ. CO2/χλμ), όπως υπολογίζεται για τα μοντέλα που κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010.

Disclaimer

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το παρελθόν του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και αυτό αποδεικνύεται από τα ΚΤΕΟ και το βιβλίο σέρβις.

Να ζητάτε πάντα και να ελέγχετε το βιβλίο σέρβις.

Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει συντηρηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ελέγξτε το βιβλίο συντήρησης και δώστε προσοχή σε τακτικές αλλαγές λαδιών, φίλτρων και άλλων αναλώσιμων.

Κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, θα μπορούσατε να επισκεφτείτε μαζί ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της εκάστοτε εταιρείας και με το serial number του αυτοκινήτου να δείτε τα πάντα γι’ αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των ανακλήσεων.

Πάντα να πραγματοποιείτε έλεγχο με εξειδικευμένο έμπιστο προσωπικό πριν από την αγορά.

Προτείνουμε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο που ενδιαφέρεστε πριν προβείτε στην αγορά.