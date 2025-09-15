Porsche: H 911 Turbo S είναι η πιο ισχυρή 911 μέχρι σήμερα

Στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου, που ολοκληρώθηκε χθες Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, η Porsche παρουσίασε τη νέα 911 Turbo S την πιο ισχυρή 911 παραγωγής μέχρι σήμερα.

Το κορυφαίο μοντέλο της σειράς 911 ανέβασε για άλλη μια φορά τον πήχη ψηλότερα σε όλους τους τομείς και διατίθεται ως κουπέ και καμπριολέ.

Ο πρόσφατα αναπτυγμένος, υψηλής απόδοσης κινητήρας T-Hybrid με σύστημα 400 V, επιτυγχάνει απόδοση 711 ίππους (+61PS από πριν), ενώ η μέγιστη ροπή των 800 Nm είναι διαθέσιμη σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα στροφών από 2.300 έως 6.000 σ.α.λ., ενώ 6.500 και 7.000 στροφών διατίθεται η πλήρης ισχύς των 711 PS.

Ένας κινητήρας T-Hybrid έκανε το ντεμπούτο του για πρώτη φορά το 2024 στην 911 Carrera GTS. Η τεχνολογία έχει έκτοτε εξελιχθεί σημαντικά για χρήση στη νέα 911 Turbo S. Ενώ ένας μόνο ηλεκτρικός υπερσυμπιεστής καυσαερίων (eTurbo) είναι ενσωματωμένος στο σύστημα T-Hybrid στην GTS, στη νέα 911 Turbo S χρησιμοποιούνται δύο eTurbo. Τα δύο eTurbo συμβάλλουν όχι μόνο στη σημαντική αύξηση της απόδοσης, αλλά και στη βελτίωση της απόκρισης του συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Η ιδιαίτερα συμπαγής, ελαφριά μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 1,9 kWh είναι η ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται στην 911 Carrera GTS.

Το κινητήριο σύστημα συνεργαζόμενο με ένα οκτατάχυτο κιβώτιο PDK με ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα μεταδίδει την ισχύ στο σύστημα τετρακίνησης Porsche Traction Management (PTM). Η Turbo S Coupe επιταχύνει, πλέον, σε 2,5 δευτερόλεπτα στα 0-100 χλμ./ώρα.